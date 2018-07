Chaque Sénégalais consomme annuellement 119,3 kg de céréales (Etude)

Au Sénégal, la consommation moyenne par tête en céréales de base est de 119,3 kg par an, selon une étude de l’Initiative de prospective agricole et rurale (Ipar) présentée, mercredi à Dakar, soulignant que le riz est la céréale la plus prisée avec une consommation de 78,1 kg par tête et par an.« Les résultats de l’étude révèlent un niveau de consommation moyenne annuelle par tête en céréales de base (riz, mil, maïs, sorgho) égale à 119,3 kg avec une prédominance de la consommation en zones rurales (158,2 kg/tête/an) comparativement à celle des zones urbaines (107,4 kg/tête/an) », a expliqué Madické Niang, membre de l’équipe de recherche.

Il s’exprimait au cours d’un atelier national de restitution de l’étude qui a porté sur 3066 ménages dans 23 communes rurales (1061 ménages) et 17 villes (2005 ménages).

Parmi les céréales de base étudiées, la consommation de riz prédomine avec une part de 59% en zones rurales contre 77% en milieux urbains. Le mil et le maïs occupent respectivement 28% et 11% en zones rurales contre respectivement 19% et 5% en milieux urbains. Le sorgho occupe des parts très faibles au niveau des zones urbaines (0,03%) et rurales (2%).

« La préférence des ménages pour le riz se dégage clairement comme première option parmi les céréales de base, avec des parts de consommation nettement majoritaires en milieux urbains (77%) comme en zones rurales (59%). Cela se traduit par le choix du riz pour le déjeuner par la majorité des ménages et dans une mesure relativement importante pour le dîner dans certaines zones », indique l’étude.

Cette prédominance de la consommation du riz se traduit par une consommation moyenne annuelle par tête au niveau national de 78,1 kg avec des moyennes de 76,6 kg en milieux urbains et 80,9 kg en zones rurales.

En outre, ajoutent les chercheurs, le riz local est consommé par la majorité des ménages en milieu urbain (55%) comme en zones rurales (62%). Il s’y ajoute que le riz brisé est utilisé par la majorité des ménages qui consomment du riz local comme du riz importé.

Le mil occupe le deuxième rang avec une consommation moyenne nationale de 30,2 kg/tête/an dont une moyenne de 53,3 kg/tête/an pour les résidents des zones rurales et 23,1 kg/tête/an pour ceux des zones urbaines.

« Ces résultats montrent que la consommation en mil des ménages des zones rurales représente plus du double de celle des ménages urbains », a souligné Madické Niang.

S’agissant maïs, il a précisé qu’il est consommé avec une moyenne nationale de 9,2 kg/tête/an dont une moyenne de 19,5 kg/tête/an en zones rurales et seulement 6,0 kg/tête/an en milieux urbains.

Le sorgho est la céréale la moins consommée avec une moyenne nationale de 0,7 kg/tête/an dont 2,8 kg/tête/an en zones rurales et 0,05 kg/tête/an en zones urbaines.

« A travers cette étude, nous voulons aboutir à une note synthétique pouvant permettre de transformer les politiques publiques », a dit Dr Cheikh Oumar Bâ, Directeur exécutif de l’Ipar.