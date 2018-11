Children of Africa lance une campagne de vaccination de 10 000 enfants d’Abidjan contre la typhoïde

Quelque 10 000 enfants de quartiers défavorisés d’Abidjan seront vaccinés contre la fièvre typhoïde à l’initiative de la Fondation Children Of Africa.« Au total 10 000 enfants âgés de 3 à 15 ans seront vaccinés gratuitement contre la fièvre typhoïde durant ces quelques jours, en plus du déparasitage systématique qui leur sera administré », a indiqué la présidence fondatrice de Children of Africa, la première Dame ivoirienne, Dominique Ouattara au lancement de cette campagne de vaccination.

Selon Mme Ouattara, « jusqu’au 5 décembre 2018 (…), notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, Attécoubé-Centre , Mossikro, la Djibi, Abobo-Baoulé et Biabou 1 et 2 , Gesco, Kossihouan , Abatta et M’Badon ».

Dressant un bilan de sa Fondation Mme Dominique Ouattara a rappelé qu’elle intervient depuis 20 ans « dans trois domaines d’activités distincts que sont l’éducation, le social et la santé ».

« Nous avons également vacciné 74 000 enfants contre la fièvre typhoïde et la méningite et fait déparasiter plus de 127 000 autres », a- t- elle ajouté.

Le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé a félicité les actions «de haute portée sanitaire » de la Fondation Chilidren Of Africa.

Sur l’importance de la prévention, le ministre a révélé que «le taux de mortalité des enfants de 5 ans a baissé de 50 % grâce à la vaccination de 1990 à 2013 ».

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « chaque année 11 à 20 millions de personnes contractent cette maladie et 128 000 à 161 000 en meurent ».