Chili: le pape François appelle au respect des « droits » des indigènes   

Le pape François a appelé mardi au respect des « droits » et de la « culture » des peuples autochtones, dans son premier discours prononcé au Chili, devant les autorités politiques et civiles du pays.

Il faut « écouter » les peuples autochtones, « souvent oubliĂ©s et dont les droits ont besoin d’ĂŞtre pris en compte et la culture protĂ©gĂ©e, pour que ne se perde pas une partie de l’identitĂ© et de la richesse de cette nation », a plaidĂ© le pape, sans nommer spĂ©cifiquement les indiens Mapuche qu’il doit rencontrer mercredi.

Pour François, « la pluralité ethnique, culturelle et historique demande à être préservée de toute tentative de division ou de suprématie » .

« La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande contribution » à la protection environnementale de la planète, a plaidé le pape, abordant ainsi un autre de ses thèmes fétiches.

« De ceux-ci, nous pouvons apprendre qu’il n’y a pas de dĂ©veloppement authentique pour un peuple qui tourne le dos Ă la terre et Ă tous ceux qui l’entourent », a ajoutĂ© François.

A Temuco, Ă plus de 600 kilomètres au sud de Santiago du Chili, le pape s’adressera mercredi aux indigènes Mapuche (7% de la population chilienne), qui occupaient un vaste territoire Ă l’arrivĂ©e des conquistadors espagnols au Chili en 1541.

Cette rĂ©gion, Auracania, est rythmĂ©e par des actions violentes d’une minoritĂ© radicalisĂ©e, qui se bat pour « rĂ©cupĂ©rer » des terres ancestrales actuellement aux mains d’entreprises forestières.

Le pape a recommandĂ© au Chili d’ĂŞtre Ă©galement « à l’Ă©coute » des jeunes qui rĂ©clament des opportunitĂ©s Ă©ducatives, mais aussi des migrants qui arrivent nombreux au Chili en provenance d’autres pays d’AmĂ©rique latine Ă la recherche de travail.

Jeudi, il se rendra à Iquique, à 1.450 km au nord de la capitale chilienne, une ville à forte concentration étrangère.

Le pape a rendu en outre hommage au dĂ©veloppement de la dĂ©mocratie au Chili qu’il faut nĂ©anmoins « continuer Ă travailler », après avoir saluĂ© dans la salle du palais de La Moneda la prĂ©sidente socialiste sortante Michelle Bachelet et son successeur conservateur Sebastian Piñera qui prendra ses fonctions en mars.

Il a lancĂ© un appelĂ© Ă lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales persistantes. « Chaque gĂ©nĂ©ration doit faire sienne les luttes et les acquis des gĂ©nĂ©rations passĂ©es », mais il n’est pas possible de s’en contenter en ignorant que « beaucoup de nos frères subissent des situations d’injustice », a notĂ© le pape.

François, qui a semblĂ© fredonner l’hymne national chilien Ă son arrivĂ©e au palais prĂ©sidentiel, a fait part de sa « joie » de se retrouver au Chili oĂą il avait Ă©tudiĂ© pendant une annĂ©e durant sa jeunesse.