Chili: le pape rencontre des victimes d’abus sexuels par des prêtres

Le pape François, au chevet d’une Eglise chilienne en chute libre après des scandales de pĂ©dophilie perpĂ©trĂ©s par des prĂŞtres, a rencontrĂ© mardi en privĂ© des victimes d’abus sexuels, au milieu d’une journĂ©e marquĂ©e par des manifestations.

Le souverain pontife a rencontrĂ© Ă la mi-journĂ©e « un petit groupe de victimes d’abus sexuels perpĂ©trĂ©s par des prĂŞtres », a annoncĂ© en soirĂ©e le porte-parole du Saint-Siège Greg Burke.

« La rencontre (avec les victimes) s’est dĂ©roulĂ©e dans un cadre strictement privé » et « personne n’Ă©tait prĂ©sent (…) pour qu’elles puissent raconter leurs souffrances au pape François, qui les a Ă©coutĂ©es et a priĂ© pour elles », a commentĂ© le porte-parole.

Cette rencontre, hors du programme officiel du pape au Chili, Ă©tait très attendue par l’opinion publique chilienne, horrifiĂ©e par une sĂ©rie de scandales qui ont impliquĂ© environ 80 membres du clergĂ© chilien ces dernières annĂ©es.

« Je ne peux m’empĂŞcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irrĂ©parable fait Ă des enfants par des ministres de l’Eglise », a dĂ©clarĂ© le pape mardi matin devant les autoritĂ©s politiques et civiles rĂ©unies au palais prĂ©sidentiel de La Moneda.

Dans l’après-midi, dans la cathĂ©drale bondĂ©e de la capitale, François s’Ă©tait adressĂ© sur un ton didactique Ă des prĂŞtres, religieuses, consacrĂ©s et sĂ©minaristes sur ce thème. « Je connais la douleur qu’ont provoquĂ©e les cas d’abus commis sur des mineurs et je suis de très près ce que l’on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal », leur a-t-il dit.

François a Ă©voquĂ© avant tout la douleur des victimes et leurs familles « qui ont vu trahie la confiance qu’elles avaient placĂ©e dans les ministres de l’Eglise ».

Mais il a tenu Ă©galement Ă parler de « la souffrance des communautĂ©s ecclĂ©siales » sous le coup d’une « suspicion » gĂ©nĂ©rale. « Je sais que parfois vous avez essuyĂ© des insultes dans le mĂ©tro ou en marchant dans la rue, qu’ĂŞtre +habillĂ© en prĂŞtre+ dans beaucoup d’endroits +se paie cher+ », a-t-il notĂ©, en appelant les hommes et les femmes d’église à « avoir le courage de demander pardon ».

– Demander pardon ‘n’est pas suffisant’ –

Au cours de la journĂ©e, une cinquantaine de personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es lors d’une manifestation contre la visite du pape. Les forces anti-Ă©meute ont dispersĂ© le cortège de plusieurs centaines de personnes Ă l’aide de canons Ă eau. « François complice de crimes pĂ©dophiles », pouvait-on lire sur une des banderoles dĂ©ployĂ©e Ă un balcon.

Pour les victimes, demander pardon « n’est pas suffisant ». « Nous avons besoin d’actes concrets que le pape ne prend pas au sein de l’Eglise chilienne », a rĂ©agi mardi Juan Carlos Claret, porte-parole de l’association des laĂŻcs d’Osorno (sud du Chili), qui lutte notamment pour l’expulsion de l’Ă©vĂŞque Juan Barros.

En janvier 2015, le pape François avait pris la dĂ©cision très controversĂ©e de nommer ce prĂ©lat Ă la tĂŞte du diocèse d’Osorno, bien qu’il soit soupçonnĂ© d’avoir tu les agissements pĂ©dophiles d’un vieux prĂŞtre.

L’octogĂ©naire père Fernando Karadima, un ancien formateur charismatique de prĂŞtres, a Ă©tĂ© reconnu coupable en 2011 par un tribunal du Vatican d’avoir commis des actes pĂ©dophiles dans les annĂ©es 1980 et 1990. Il a Ă©tĂ© contraint Ă se retirer pour une vie de pĂ©nitence.

En avril 2011, l’Eglise catholique du Chili avait demandĂ© formellement pardon pour tous les abus sexuels sur des enfants commis par des membres du clergĂ©, et pour son manque de rĂ©activitĂ©.

Au palais prĂ©sidentiel de La Moneda, le pape s’est exprimĂ© devant le gouvernement sur les populations indigènes, thème phare de son voyage au Chili, puis Ă partir de jeudi au PĂ©rou.

Il faut « écouter » les peuples autochtones, « souvent oubliĂ©s et dont les droits ont besoin d’ĂŞtre pris en compte et la culture protĂ©gĂ©e, pour que ne se perde pas une partie de l’identitĂ© et de la richesse de cette nation », a plaidĂ© François.

A Temuco, Ă plus de 600 km au sud de Santiago du Chili, le pape s’adressera mercredi aux indiens Mapuche (7% de la population chilienne), qui occupaient un vaste territoire Ă l’arrivĂ©e des conquistadors espagnols au Chili en 1541. Cette rĂ©gion, l’Auracania, est aujourd’hui le foyer d’actions violentes d’une minoritĂ© radicalisĂ©e, qui se bat pour « rĂ©cupĂ©rer » des terres ancestrales.