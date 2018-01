Chine: 30 jours de quarantaine pour le cheval offert par Macron

Le cheval de la Garde rĂ©publicaine offert par le prĂ©sident français Emmanuel Macron au prĂ©sident chinois Xi Jinping est actuellement en quarantaine Ă PĂ©kin, a rapportĂ© mardi la presse officielle, qui a publiĂ© des images de l’animal dans son box.

« Vésuve de Brekka », un hongre bai brun de 8 ans, est arrivé en Chine par avion spécial le 4 janvier, quelques jours avant la première visite du président français.

Après une inspection, il a Ă©tĂ© placĂ© pour 30 jours dans une Ă©curie de quarantaine conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur, a dĂ©clarĂ© Wang Xiaojie, un responsable des services d’inspection et de quarantaine de PĂ©kin.

« Avant son arrivée, nous avons désinfecté trois fois les lieux et préparé ce dont il avait besoin, notamment du fourrage et des médicaments », a-t-il déclaré au quotidien China Daily. « Deux vétérinaires et trois éleveurs ont pris bien soin de lui et il est en parfaite santé » a assuré M. Wang.

Le cheval Ă©tant en quarantaine, Emmanuel Macron n’avait pu remettre Ă Xi Jinping qu’une photo de l’animal lors de leur première rencontre Ă PĂ©kin le 8 janvier. VĂ©suve de Brekka doit rejoindre l’Ă©curie nationale Ă l’issue de sa quarantaine.