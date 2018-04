Chine: face aux menaces de Trump, Xi vante l’ouverture du marchÃ© chinois

MenacĂ© d’une guerre commerciale par son « ami » Donald Trump, le prĂ©sident Xi Jinping a promis mardi une « nouvelle phase » d’ouverture de l’Ă©conomie chinoise, avec notamment une baisse « considĂ©rable » dès cette annĂ©e des taxes sur les importations d’automobiles.

Lors d’un discours solennel retransmis en direct Ă la tĂ©lĂ©vision, le prĂ©sident chinois n’a pas mentionnĂ© directement le risque de guerre commerciale avec Washington, mais Ă©voquĂ© une sĂ©rie de mesures qui semblent rĂ©pondre point par point aux attaques du prĂ©sident amĂ©ricain.

« La Chine va entrer dans une nouvelle phase d’ouverture », a assurĂ© le prĂ©sident chinois devant de hauts responsables internationaux, dont la directrice gĂ©nĂ©rale du Fonds monĂ©taire international, Christine Lagarde, au Forum de Boao pour l’Asie, une confĂ©rence surnommĂ©e le « Davos chinois ».

« La Chine ne cherche pas l’excĂ©dent commercial! Nous espĂ©rons sincèrement muscler nos importations », a assurĂ© Xi Jinping, alors que l’Ă©norme dĂ©ficit des Etats-Unis vis-Ă -vis de la Chine — 375 milliards de dollars en 2017 selon Washington — est l’un des principaux griefs du prĂ©sident amĂ©ricain Ă l’encontre de PĂ©kin.

Au moment oĂą Donald Trump menace d’imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d’importations chinoises, M. Xi s’est engagĂ© Ă rĂ©duire « considĂ©rablement » cette annĂ©e ses droits de douane sur les importations d’automobiles et « d’autres produits » non identifiĂ©s.

Les voitures importĂ©es en Chine font l’objet d’une taxe prohibitive d’au moins 25%: une pomme de discorde avec Washington, Donald Trump citant volontiers cet exemple pour fustiger les politiques commerciales « protectionnistes » du rĂ©gime communiste, les Etats-Unis taxant leurs importations automobiles Ă hauteur de 2,5%.

– Aucun calendrier –

PĂ©kin s’Ă©tait dĂ©jĂ engagĂ© en novembre Ă rĂ©duire ces droits de douane « Ă un rythme appropriĂ© », tandis que le conseiller Ă©conomique de Xi Jinping, Liu He, avait Ă©voquĂ© en janvier Ă Davos « un abaissement graduel ».

Alors que la Chine cĂ©lèbre cette annĂ©e le quarantième anniversaire des rĂ©formes Ă©conomiques, M. Xi s’est aussi engagĂ© Ă ouvrir davantage les entreprises chinoises aux investisseurs Ă©trangers.

Il a rĂ©pĂ©tĂ© ses promesses d’ouverture du gigantesque secteur financier chinois: en novembre, Ă l’issue d’une visite de Donald Trump dans le pays, PĂ©kin avait annoncĂ© qu’il allait autoriser les entreprises Ă©trangères Ă contrĂ´ler des banques, firmes de courtage ou de gestion d’actifs.

« Nous devons nous assurer que les mesures pour assouplir les restrictions sur les investissements Ă©trangers dans la banque, le courtage, l’assurance, seront matĂ©rialisĂ©es », a martelĂ© Xi Jinping Ă Boao (sud).

Il a par ailleurs promis un assouplissement des restrictions à la présence de capitaux étrangers dans les entreprises chinoises actives dans les industries automobile, navale et aéronautique.

Dans ces secteurs, les constructeurs Ă©trangers sont toujours sommĂ©s de s’associer avec des partenaires chinois au sein de coentreprises qu’ils ne peuvent contrĂ´ler.

Mais l’homme fort de PĂ©kin, tout-puissant aux manettes de la politique Ă©conomique, n’a livrĂ© aucun calendrier.

Les Etats-Unis se plaignent rĂ©gulièrement d’engagements chinois qu’ils estiment non respectĂ©s. Et la Chambre de commerce de l’Union europĂ©enne en Chine a fait Ă©tat l’an passĂ© d’une « lassitude face aux promesses » non tenues.

– ‘Oubliettes de l’histoire’ –

Sur le dossier brĂ»lant de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, Xi Jinping a promis « une protection renforcĂ©e », via une rĂ©organisation cette annĂ©e de l’organisme national en charge du dossier et un durcissement des sanctions.

Dans ce domaine, les entreprises chinoises « ont encore plus de besoins que les firmes Ă©trangères », a-t-il nĂ©anmoins cinglĂ©.

Autre pique Ă l’encontre des Etats-Unis: M. Xi a appelĂ© « les pays dĂ©veloppĂ©s Ă cesser de restreindre arbitrairement le commerce de produits de haute technologie », Washington limitant l’exportation de certaines technologies jugĂ©es sensibles vers la Chine.

DĂ©fendant la mondialisation comme il l’avait fait dĂ©but 2017 au Forum Ă©conomique mondial de Davos (Suisse), Xi Jinping a jugĂ© que ceux tentant de s’affranchir des rĂ©formes et de l’innovation seront « relĂ©guĂ©s aux oubliettes de l’histoire ».

Rendant hommage Ă son « ami » Xi Jinping, Donald Trump s’Ă©tait dit certain dimanche que PĂ©kin allait abaisser ses barrières douanières et qu’un « accord sera trouvĂ© sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle ».

Mais PĂ©kin a jugĂ© lundi que des nĂ©gociations commerciales avec les Etats-Unis Ă©taient « impossibles dans les conditions actuelles ».

RĂ©pliquant aux menaces des Etats-Unis, la Chine a publiĂ© la semaine dernière une liste de produits amĂ©ricains qu’elle pourrait prendre pour cible Ă hauteur de 50 milliards de dollars, dont le soja, au grand dam des exportateurs amĂ©ricains pour qui le marchĂ© chinois reprĂ©sente le premier dĂ©bouchĂ© mondial.

Le discours de Xi Jinping a, semble-t-il, été bien accueilli par les marchés, la Bourse de Hong Kong terminant la matinée en hausse de 1,14%.