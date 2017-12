Le jeune couple d’artistes qui Ă©tait injoignable en Chine après avoir peint une oeuvre politiquement sensible a Ă©tĂ© « relâché » et s’apprĂŞte Ă regagner la France, a-t-il fait savoir lundi via Twitter.

« J’ai Ă©tĂ© relâchĂ© il y a quelques jours et nous sommes maintenant dans ma ville natale », Ă©crit le peintre Hu Jiamin sur le rĂ©seau social.

Avec son Ă©pouse de nationalitĂ© française, Marine Brossard, Hu Jiamin n’avait plus donnĂ© de nouvelles depuis le 15 dĂ©cembre, après avoir peint une fresque en hommage Ă Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix dĂ©cĂ©dĂ© en juillet dernier après huit ans de dĂ©tention pour avoir rĂ©clamĂ© des rĂ©formes dĂ©mocratiques en Chine.

Un quotidien de Hong Kong, le Ming Pao, avait affirmĂ© que le couple, domiciliĂ© Ă Lyon, avait Ă©tĂ© interpellĂ© après que l’oeuvre eut Ă©tĂ© recouverte par les autoritĂ©s. Tout ce qui se rattache Ă Liu Xiaobo reste tabou en Chine.

Dans son message Ă©crit en anglais, Hu Jiamin ne prĂ©cise pas les raisons de sa dĂ©tention mais indique qu’il prĂ©voit de rentrer en France le 30.

Il ajoute que le couple a dĂ» changer son billet de retour « pour Ă©viter d’entrer Ă Hong Kong, afin d’Ă©viter d’avoir encore des ennuis ».

Le frère de Marine Brossard, MaĂ«l, avait auparavant indiquĂ© Ă l’AFP que son beau-frère avait Ă©tĂ© relâchĂ© jeudi et que sa soeur n’avait pas Ă©tĂ© placĂ©e en dĂ©tention.

Les deux jeunes gens s’Ă©taient rendus Ă Shenzhen, dans le sud de la Chine, pour participer Ă une exposition d’urbanisme et d’architecture.

Ils Ă©taient parvenus Ă exposer une fresque montrant une chaise vide devant des barreaux. Cette image Ă©voquait la mĂ©moire de Liu Xiaobo: dans l’impossibilitĂ© de se rendre en Norvège pour recevoir son prix Nobel en 2010, le dissident chinois avait Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© Ă la cĂ©rĂ©monie par une chaise vide.

Liu Xiaobo est dĂ©cĂ©dĂ© en dĂ©tention d’un cancer en juillet dernier sans que les autoritĂ©s ne le laissent partir Ă l’Ă©tranger pour y ĂŞtre soignĂ©. Sa veuve Liu Xia est toujours placĂ©e de facto en rĂ©sidence surveillĂ©e sans qu’aucun crime n’ait jamais Ă©tĂ© retenu contre elle.