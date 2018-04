Chine: les promesses d’ouverture de Xi « sans lien » avec les tensions commerciales

PĂ©kin a affirmĂ© jeudi que les promesses du prĂ©sident Xi Jinping d’ouvrir davantage les marchĂ©s chinois Ă©taient sans rapport avec les frictions commerciales avec les Etats-Unis, insistant qu’il n’existait actuellement « aucune nĂ©gociation » entre les deux pays Ă ce sujet.

A l’heure oĂą Washington menace d’imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d’importations chinoises, et oĂą PĂ©kin agite le spectre de reprĂ©sailles ….. proportionnĂ©es, Xi Jinping avait prononcĂ© mardi un discours au ton très conciliant.

Sans faire de concessions majeures, il avait rĂ©itĂ©rĂ© des promesses emblĂ©matiques d’ouverture aux investisseurs Ă©trangers du secteur financier et de certaines industries, ainsi que d’un abaissement des droits de douane sur les automobiles importĂ©es: des dĂ©clarations aussitĂ´t chaleureusement saluĂ©es par le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump.

Mais le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a fait preuve jeudi d’une rhĂ©torique de nouveau très offensive, fustigeant le « protectionnisme » de Washington.

« Si les Etats-Unis continuent sur leur lancĂ©e et persistent Ă mettre en oeuvre leur protectionnisme commercial et (s’attachent Ă ) leur unilatĂ©ralisme, la Chine luttera rĂ©solument et les combattra jusqu’au bout », a-t-il martelĂ© Ă l’occasion d’une confĂ©rence de presse.

InterrogĂ© sur les promesses de Xi Jinping d’une « Chine toujours plus ouverte » et de son engagement d’offrir une « protection renforcĂ©e » Ă la protection intellectuelle dans le pays, Gao Feng a estimĂ© qu’il n’y avait « aucun rapport » entre ces mesures et les actuelles frictions commerciales.

Et ce mĂŞme si ces dĂ©clarations du prĂ©sident chinois semblaient rĂ©pondre point par point Ă des critiques rĂ©currentes de l’administration Trump. « La Chine a pris elle-mĂŞme l’initiative de s’ouvrir et d’inviter tous les autres pays Ă profiter de son dĂ©veloppement Ă©conomique », a argumentĂ© M. Gao.

« Nous espĂ©rons que certaines personnes aux Etats-Unis ne vont pas pour autant avoir une apprĂ©ciation erronĂ©e de la situation », a averti le porte-parole. Avant de confirmer que PĂ©kin et Washington n’avaient pas entamĂ© de pourparlers officiels sur leurs diffĂ©rends commerciaux.

« Jusqu’Ă prĂ©sent, il n’existe aucune nĂ©gociation Ă aucun niveau (entre les deux pays) sur les tensions commerciales. Les Etats-Unis n’ont pas fait preuve dans leurs actions de leur sincĂ©ritĂ© (…) Et la Chine ne mènera aucune nĂ©gociation sous une pression unilatĂ©rale » de Washington, a insistĂ© Gao Feng.