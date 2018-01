Chine: Macron décroche des accords sur le nucléaire et le boeuf

Emmanuel Macron, qui espère un rĂ©Ă©quilibrage de la relation commerciale avec PĂ©kin, a dĂ©crochĂ© mardi, au deuxième jour de sa visite en Chine, un accord providentiel pour Areva et annoncĂ© une levĂ©e de l’embargo chinois sur la viande de boeuf.

En dehors des questions Ă©conomiques, les deux pays sont Ă©galement tombĂ©s d’accord sur l’ouverture d’un Centre Pompidou Ă Shanghai.

Après une visite de la Cité interdite, ancien palais des empereurs de Chine, le président français a été accueilli solennellement au colossal Palais du peuple bordant la place Tiananmen à Pékin, passant les troupes en revue aux côtés du président Xi Jinping.

A l’issue d’un entretien bilatĂ©ral, les deux chefs d’Etat ont assistĂ© Ă la signature de plusieurs documents, dont un « mĂ©morandum pour un accord commercial » sur la construction par Areva d’une usine de traitement des combustibles nuclĂ©aires usagĂ©s.

« Cela reprĂ©sente un montant de 10 milliards d’euros immĂ©diats, cela sauvera la filière », s’est fĂ©licitĂ© dans la dĂ©lĂ©gation le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.

Cet accord est providentiel pour Areva, ancien fleuron du nucléaire civil en grande difficulté, qui négociait depuis 10 ans avec son partenaire chinois CNNC.

« Nous avons l’assurance du contrat avec une Ă©chĂ©ance: sa signature au printemps », a assurĂ© M. Le Maire.

Toujours dans le nucléaire civil, le réacteur EPR, construit par EDF dans le sud de la Chine, devrait démarrer dans environ six mois, a fait savoir la présidence française. Ce serait le cas échéant le premier EPR opérationnel dans le monde, avant ceux en chantier à Flamanville (France) et en Finlande qui ont subi de nombreux retards et surcoûts.

– ‘Pillage’ –

Le prĂ©sident français comptait ramener au total Ă Paris une cinquantaine d’accords et de contrats. La France cherche à « rĂ©Ă©quilibrer » ses relations commerciales avec la Chine, qui gĂ©nère son plus gros dĂ©ficit extĂ©rieur (30 milliards d’euros en 2016).

La Chine va complètement lever « dans les six mois » l’embargo sur la viande bovine française qu’elle imposait depuis 2001 Ă la suite de la crise de la vache folle, a annoncĂ© M. Macron.

Paris espĂ©rait obtenir aussi un meilleur accès au marchĂ© chinois pour ses autres produits agricoles (viande porcine, volaille, vins et spiritueux) ainsi que pour ses banques, et conclure des ventes d’Airbus et de moteurs Safran.

Emmanuel Macron est accompagnĂ© par une cinquantaine de chefs d’entreprises dont les dirigeants d’Areva, Airbus, Safran et EDF.

En retour, Paris souhaite encourager les investissements chinois en France, mais Bruno Le Maire a confiĂ© qu’il refusait « beaucoup » de projets chinois. « On accepte des investissements sur le long terme et pas des investissements de pillage », a-t-il expliquĂ©, en termes assez peu diplomatiques.

Emmanuel Macron a assistĂ© Ă la signature d’un contrat avec le gĂ©ant chinois de la vente en ligne JD.com, qui s’est engagĂ© Ă vendre sur ses plateformes pour 2 milliards d’euros de produits français aux consommateurs chinois sur les deux prochaines annĂ©es, tout en se disant prĂŞt Ă s’implanter en France.

– Un Pompidou Ă Shanghai –

M. Macron, qui a saluĂ© lundi le gigantesque projet d’infrastructures des « Nouvelles routes de la Soie » lancĂ© par M. Xi pour ancrer l’Europe Ă la Chine, a appelĂ© la France Ă s’adapter au dĂ©fi de la deuxième puissance Ă©conomique mondiale.

« La Chine est en train de poursuivre sa stratĂ©gie de dĂ©veloppement Ă©conomique et, compte tenu de la taille de ce marchĂ©, cela a un impact sur toute la mondialisation. Le devoir de la France est de bien comprendre ces mouvements (…) Cela suppose une France forte: si la France ne sait pas s’adapter, elle sera effacĂ©e », a-t-il averti lors d’un discours Ă PĂ©kin dans un incubateur d’entreprises.

Après une arrivée lundi à Xian (nord), Emmanuel Macron avait démarré mardi sa journée pékinoise par une visite de la Cité interdite avec son épouse Brigitte. Il a pu méditer une sentence écrite pour les empereurs: « Avec équité, gouverner à partir du centre ».

M. Macron quittera Pékin mercredi pour se rendre en Italie. Dans son premier discours, il a promis lundi de revenir « au moins une fois par an » en Chine pour « créer de la confiance pas à pas ».