Chine: Marriott dans l’embarras après une bourde diplomatique

Marriott fait l’objet d’une enquĂŞte en Chine après avoir provoquĂ© un tollĂ© sur l’internet local: un questionnaire du gĂ©ant hĂ´telier amĂ©ricain prĂ©sentait les rĂ©gions chinoises du Tibet et de Hong Kong, mais aussi l’Ă®le de Taiwan, comme autant de pays distincts.

Les autorités de la métropole de Shanghai (est) ont indiqué mercredi soir enquêter pour savoir si le formulaire en ligne incriminé a enfreint ou non les lois nationales sur la cybersécurité et la publicité.

Marriott a prĂ©sentĂ© ses excuses et a corrigĂ© le questionnaire. Celui-ci demandait aux membres du programme de fidĂ©litĂ© de la chaĂ®ne hĂ´telière d’indiquer leur pays de rĂ©sidence: parmi les options proposĂ©es figuraient le Tibet, Hong Kong, Macao et l’Ă®le de TaĂŻwan.

La Chine affirme posséder une souveraineté indiscutable sur ces quatre territoires et réagit fermement à chaque tentative, délibérée ou non, de les présenter comme des entités indépendantes.

L’affaire a pris de l’ampleur après un message publiĂ© par la Ligue de la jeunesse communiste — une organisation socialiste dĂ©diĂ©e aux jeunes — sur le rĂ©seau social chinois Weibo.

« Il faut boycotter Marriott! Qu’ils dĂ©gagent de Chine! », s’est indignĂ© un utilisateur, au diapason de milliers d’autres.

Le Tibet est officiellement une « rĂ©gion autonome » de Chine. Hong Kong et Macao, ex-colonies respectivement du Royaume-Uni et du Portugal, ont Ă©tĂ© restituĂ©es aux autoritĂ©s chinoises dans les annĂ©es 1990 et sont aujourd’hui des « rĂ©gions administratives spĂ©ciales », dotĂ©es d’une large autonomie.

Quant Ă l’Ă®le de TaĂŻwan, elle est dirigĂ©e depuis 1949 et la fin de la guerre civile chinoise par un gouvernement rival de celui en place Ă PĂ©kin, jouissant donc d’une sĂ©paration de facto du continent. La Chine considère cependant TaĂŻwan comme faisant partie du territoire national.

TaĂŻwan, Macao et Hong Kong, de par leur statut particulier, sont parfois rĂ©pertoriĂ©s sĂ©parĂ©ment, indique un internaute sur Weibo. « Mais c’est la première fois que je vois le Tibet prĂ©sentĂ© comme un pays. Ça va trop loin », estime-t-il.

Les autoritĂ©s de Shanghai disent avoir rencontrĂ© des responsables de Marriott cette semaine pour exiger la correction du problème. Elles ont Ă©galement demandĂ© Ă la chaĂ®ne hĂ´telière de faire de leur mieux pour limiter « l’influence nĂ©faste » de l’affaire.

Marriott a dĂ©clarĂ© ĂŞtre « profondĂ©ment dĂ©solé » et a rappelĂ© sa position de « respect de la souverainetĂ© et de l’intĂ©gritĂ© territoriale de la Chine ». Le groupe hĂ´telier a indiquĂ© avoir corrigĂ© les erreurs et dĂ©sirer « coopĂ©rer activement » avec les enquĂŞteurs.