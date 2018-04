Chine: sanctionnÃ©, un site d’info promet d’aligner 10.000 censeurs

Une populaire application chinoise d’actualitĂ©s, punie pour avoir insuffisamment contrĂ´lĂ© ses contenus, a prĂ©sentĂ© des excuses mercredi, promettant de porter Ă 10.000 le nombre de ses censeurs, dans un contexte de contrĂ´le croissant de l’internet.

Jinri Toutiao (« A la Une aujourd’hui »), un agrĂ©gateur de contenus, est l’un des quatre mĂ©dias sanctionnĂ©s rĂ©cemment par les autoritĂ©s. Leurs applications ne seront plus tĂ©lĂ©chargeables depuis les boutiques en ligne pendant trois jours Ă trois semaines.

Il s’agit des dernières cibles en date d’une vague de rĂ©pression lancĂ©e par le Parti communiste au pouvoir afin d’expurger d’internet tout contenu dĂ©viant des « valeurs centrales du socialisme ».

Zhang Yiming, fondateur et PDG de Toutiao, a assurĂ© dans un communiquĂ© publiĂ© mercredi qu’il Ă©tait « rongĂ© par la culpabilitĂ© et les remords » et n’a « pas dormi de la nuit » après l’annonce des sanctions.

L’application revendique 200 millions d’utilisateurs. Elle est la propriĂ©tĂ© du groupe Bytedance, l’une des plus grandes start-ups mondiales de l’internet avec une valorisation estimĂ©e Ă plus de 16 milliards d’euros, selon l’agence Bloomberg.

Toutiao a Ă©tĂ© puni en raison de la possibilitĂ© offerte par l’application d’Ă©changer des blagues et des vidĂ©os grivoises entre utilisateurs. Cette fonction a depuis Ă©tĂ© supprimĂ©e, a soulignĂ© M. Zhang.

« Au fil des ans, les autoritĂ©s nous ont offert leurs nombreux conseils et leur soutien mais je n’avais pas vĂ©ritablement compris ou pris conscience de cela en mon for intĂ©rieur », a-t-il Ă©crit contrit dans son communiquĂ©.

Le patron a promis de porter de 6.000 Ă 10.000 le nombre de ses employĂ©s chargĂ©s de veiller aux contenus publiĂ©s sur l’application. L’entreprise Ă©tablira Ă©galement une liste noire d’utilisateurs et va dĂ©ployer de nouvelles technologies de censure.

La Chine surveille l’internet pour en expurger tout contenu jugĂ© sensible, comme les critiques politiques ou la pornographie. Elle impose Ă©galement aux sites internet d’avoir leurs propres censeurs pour rĂ©aliser cette tâche en amont.

Le contrĂ´le s’est renforcĂ© ces dernières annĂ©es sous la direction du prĂ©sident Xi Jinping, qui prĂ´ne un renforcement croissant de l’idĂ©ologie socialiste au sein de la sociĂ©tĂ©.

Les applications Tiantian Kuaibao (du gĂ©ant de l’internet Tencent), NetEase et Phoenix News ont Ă©galement Ă©tĂ© sanctionnĂ©es. La raison n’est pas connue.