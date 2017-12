L’un Ă©cope de huit ans derrière les barreaux, l’autre est dispensĂ© de peine. La justice chinoise a fait mardi un « exemple » en condamnant pour « subversion » deux dissidents, dont l’un Ă©chappe toutefois Ă la prison après avoir retirĂ© l’accusation de torture qu’il avait lancĂ©e contre les autoritĂ©s.

Wu Gan, qui avait refusĂ© de plaider coupable, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă huit ans de dĂ©tention par un tribunal de la ville de Tianjin (nord) pour tentative de « subversion », a annoncĂ© Ă l’AFP un de ses avocats, Ă l’extĂ©rieur du palais de justice oĂą la presse Ă©trangère n’avait pas pu entrer.

A 1.500 km plus au sud, Ă Changsha (centre), l’avocat Xie Yang, dont le cas avait attirĂ© l’attention des pays occidentaux, a Ă©galement Ă©tĂ© condamnĂ© pour subversion, mais tout en Ă©tant dispensĂ© de peine, après avoir acceptĂ© de plaider coupable.

Le premier, arrĂŞtĂ© en mai 2015 alors qu’il travaillait pour un cabinet d’avocats de PĂ©kin, s’Ă©tait lui-mĂŞme affublĂ© du surnom de « Boucher super-vulgaire », après avoir pris fait et cause pour une femme qui avait tuĂ© Ă coups de couteau son violeur, un cadre du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir.

Sa dĂ©nonciation sur internet des cadres du rĂ©gime, souvent sans nuances, lui a valu la sĂ©vĂ©ritĂ© des juges. En « montant des incidents en Ă©pingle », Wu Gan a « attaquĂ© le système national qui est le fondement de l’autoritĂ© de l’Etat et de la constitution », selon le verdict mis en ligne.

Mais pour un de ses avocats, Yan Xin, les autorités ont surtout voulu faire un exemple.

« Il est manifeste qu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© sĂ©vèrement parce qu’il a refusĂ© de plaider coupable. Les autoritĂ©s ont usĂ© de nombreux moyens de pression » pour tenter de le convaincre, a rapportĂ© Yan Xin Ă l’AFP. « Je pense que la cour lui a donnĂ© huit ans pour faire de lui un exemple et que les autres militants disent qu’ils sont coupables lorsqu’ils sont accusĂ©s de crimes contre l’Etat ».

La sentence semble la plus lourde infligée à des dissidents en Chine depuis juin 2016, lorsque deux membres du Parti démocratique chinois, Lu Gengsong et Chen Shuqing, avaient été condamnés respectivement à 11 et 10 ans et demi de prison.

– ‘Repentir’ –

Elle est aussi la plus sĂ©vère depuis le congrès du PCC d’octobre dernier, au cours duquel le prĂ©sident Xi Jinping a promis de « s’opposer rĂ©solument Ă toute parole et action de nature Ă saper » l’autoritĂ© du Parti.

Wu Gan comme Xie Yang avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s en 2015 dans le cadre d’un coup de filet visant quelque 200 avocats, juristes et militants s’occupant de dossiers sensibles. La plupart ont Ă©tĂ© relâchĂ©s mais plusieurs ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă la prison. Wu Gan, 44 ans, est dĂ©sormais le plus lourdement condamnĂ© de ce groupe de dissidents surnommĂ© « 709 ».

Xie Yang est en revanche dispensĂ© de peine en raison de son « repentir » et parce que ses « crimes » n’ont pas causĂ© de « tort grave » Ă la sociĂ©tĂ©, selon une vidĂ©o de l’audience mise en ligne sur le rĂ©seau social Weibo.

Après avoir Ă©tĂ© maintenu au secret pendant six mois, Xie Yang, via ses avocats, avait accusĂ© la police de l’avoir torturĂ©, suscitant la rĂ©probation publique de plusieurs pays occidentaux en dĂ©but d’annĂ©e.

En mai, lors de son procès, qualifiĂ© de mascarade par les associations de dĂ©fense des droits de l’homme, Xie Yang avait plaidĂ© coupable et retirĂ© ses accusations. Mardi, devant la cour, il a prĂ©sentĂ© des excuses pour avoir induit l’opinion en erreur « sur cette question de torture ».

Son Ă©pouse, accompagnĂ©e de ses deux filles, a quant Ă elle quittĂ© clandestinement la Chine en dĂ©but d’annĂ©e pour s’installer aux Etats-Unis.

Amnesty International a critiquĂ© le rĂ©gime chinois pour avoir une nouvelle fois fait condamner des dissidents entre NoĂ«l et le Jour de l’an, lorsque l’opinion publique internationale est moins vigilante.

« En s’efforçant d’Ă©viter le regard des mĂ©dias et de la communautĂ© internationale, le gouvernement chinois rĂ©vèle qu’il est bien conscient que ces parodies de procès ne rĂ©sisteraient pas Ă l’examen des faits », a dĂ©clarĂ© Patrick Poon, de l’association de dĂ©fense des droits de l’homme.