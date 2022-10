Choléra : le Cameroun enregistre plus de 45 décès en un mois

L’épidémie de choléra au Cameroun a déjà fait 243 morts depuis octobre 2021 sur un total de 11 993 cas notifiés, selon les dernières données révélées le 29 septembre 2022, par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Dans un communiqué signé le 29 septembre dernier à la suite d’un conseil de cabinet, le gouvernement indique «la réponse pour freiner la maladie est basée sur des enquêtes approfondies, la désinfection des ménages et des activités de sensibilisation de la communauté. Parallèlement, la gratuité des soins aux malades se poursuit ainsi que la vaccination dans certains districts sanitaires ». A la suite de cela, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a instruit le ministère de la Santé publique, Malachie Manaouda, d’améliorer le taux de couverture vaccinale contre la maladie et d’intensifier les activités de sensibilisation communautaire face à cette « urgence sanitaire ».

Cette instruction intervient au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme sur le choléra. « Après des années de déclin, nous assistons à une résurgence inquiétante des épidémies de choléra dans le monde au cours de l’année écoulée. Non seulement il y a plus d’épidémies, mais les épidémies elles-mêmes sont plus importantes et plus mortelles », a déclaré le chef d’équipe de l’OMS pour le choléra et les épidémies diarrhéiques, Philippe Barboza, lors d’un point de presse à Genève.

«Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les cyclones et les sécheresses réduisent davantage l’accès à l’eau potable et créent un environnement idéal pour la propagation du choléra. Alors que les effets du changement climatique s’intensifient, nous pouvons nous attendre à ce que la situation s’aggrave si nous n’agissons pas maintenant pour stimuler prévention du choléra», a-t-il ajouté.