Chtchoukine, Dior, Vermeer : les musées parisiens ont repris des couleurs en 2017

Files d’attente interminables pour le show Dior, frĂ©quentation exceptionnelle au Petit Palais, record d’affluence Ă la Fondation Vuitton: devenus des lieux de culture grand public, musĂ©es et expositions attirent de plus en plus de visiteurs.

Les grands musĂ©es parisiens sont en progression principalement grâce Ă des expositions « blockbusters ». Le Louvre et le MusĂ©e d’Orsay, qui avaient souffert en 2016 de l’impact des attentats et de la baisse consĂ©cutive du nombre de touristes Ă©trangers, surtout asiatiques, voient leur frĂ©quentation se redresser.

Le Louvre, qui n’a pas communiquĂ© ses chiffres, a « renouĂ© avec la croissance » après avoir perdu 15% de visiteurs en 2016, selon un porte-parole.

Il profite du succès de l’exposition « Vermeer et les maĂ®tres de la peinture de genre », qui a attirĂ© 325.000 personnes. Une affluence qui a mĂŞme nĂ©cessitĂ© une rĂ©forme du système de billetterie. Avec le peintre caravagesque « Valentin de Boulogne » – les billets Ă©taient couplĂ©s -, on atteint 529.000 visiteurs.

Progression Ă©galement au MusĂ©e d’Orsay dont la frĂ©quentation avait chutĂ© de 13% en 2016. Il a reçu 3.177.842 personnes, soit une hausse de plus de 6% par rapport Ă 2016. Deux expositions ont dĂ©passĂ© les 400.000 visiteurs: « Au-delĂ des Ă©toiles. Le paysage mystique » (453.740), et « Portraits de CĂ©zanne » (415.773).

Des rĂ©ussites auxquelles il faut ajouter le record de frĂ©quentation du MusĂ©e de l’Orangerie, rattachĂ© Ă Orsay (938.281 visiteurs, soit une hausse de 20 %) et les bons scores des expos « Chefs d’oeuvre du Bridgestone Museum » (419.740) et « La peinture amĂ©ricaine des annĂ©es 30 » (324.269).

En nette progression en 2016 (+9%), le Centre Pompidou dĂ©passe les 3 millions de visites (hors BPI) pour la neuvième annĂ©e consĂ©cutive (3,3 millions, +1%). Après « Magritte », clos fin janvier après avoir accueilli 597.390 amateurs, Beaubourg score Ă nouveau avec « David Hockney »: 620.945 visiteurs en quatre mois. C’est la deuxième exposition la plus visitĂ©e pour un artiste vivant au Centre Pompidou et la 6e toutes catĂ©gories depuis sa crĂ©ation.

Hockney est cependant distancĂ© par le champion absolu 2017, « IcĂ´nes de l’art moderne – La Collection Chtchoukine » Ă la Fondation Louis Vuitton. Plus de 1,2 million de personnes (9.800 par jour) ont admirĂ© cet ensemble unique de 278 chefs-d’œuvre de l’art moderne, constituĂ© par l’homme d’affaires russe SergueĂŻ Chtchoukine.

– Nocturnes de Dior –

« IcĂ´nes » a ainsi Ă©tabli « en France le record de frĂ©quentation d’une exposition d’art », selon la Fondation Louis Vuitton, qui a enregistrĂ© sa plus haute frĂ©quentation depuis son ouverture avec plus d’1,4 million de visiteurs.

Le Grand Palais renoue aussi avec la croissance après une année 2016 difficile: +24,9 % pour plus de 1,4 million de visites. Principaux succès de l’année, « Rodin. L’exposition du centenaire » (301.327) » et « Gauguin l’alchimiste », qui a attiré plus de 350.000 visites avant sa clôture le 22 janvier.

Parmi les musĂ©es de la Ville de Paris, le Petit Palais a dĂ©passĂ© le million d’entrĂ©es (1,1 million), une « frĂ©quentation record qui n’avait jusque lĂ Ă©tĂ© atteinte qu’une seule annĂ©e, en 1967 Ă l’occasion de l’exposition +Toutankhamon et son temps+ », souligne la Mairie de Paris.

Deux expositions ont Ă©tĂ© particulièrement prisĂ©es, « l’Art du Pastel, de Degas Ă Redon », et « Anders Zorn, le maĂ®tre de la peinture suĂ©doise » (130.000 visites)

Globalement, 3,15 millions de visiteurs ont frĂ©quentĂ© les musĂ©es de la Ville de Paris (+4,3%), un rĂ©sultat « d’autant plus remarquable que le musĂ©e Carnavalet-Histoire de Paris est fermĂ© pour rĂ©novation depuis octobre 2016 », souligne Paris-MusĂ©es.

Un des meilleurs scores de 2017 sera rĂ©alisĂ© par « Christian Dior, couturier du rĂŞve », rĂ©trospective exceptionnelle rassemblant au MusĂ©e des Arts DĂ©coratifs 300 robes de haute couture Ă l’occasion des 70 ans de la griffe. Elle a dĂ©jĂ attirĂ© 657.000 visiteurs et nĂ©cessite au moins une heure d’attente pour faire face Ă l’affluence avant la fermeture dimanche.