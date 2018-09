Chute de la production bananière de la Cameroon development corporation

La production bananière de la Cameroon development corporation (CDC) a connu une chute vertigineuse au cours des derniers mois, avec 1488 tonnes produites en août 2018 contre 8 560 tonnes un an auparavant, a appris APA jeudi auprès de l’Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM).Cette production qui a baissé de six fois par rapport à la même période l’année dernière, est la plus forte baisse réalisée par cette agro-industrie depuis 2005.

Une dégringolade de la production de la CDC étant la conséquence des revendications des séparatistes anglophones en cours depuis plus d’un an dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, où la CDC possède toutes ses plantations.

Dans une note interne au personnel en juillet dernier, la direction générale indiquait que l’entreprise tournait à peine à 25% de ses potentialités.

Une insécurité qui a poussé la CDC à fermer plusieurs plantations mettant à mal cette entreprise qui constitue le deuxième employeur du pays après l’Etat avec 22 000 salariés.