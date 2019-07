Chypre, nouvelle route de l’exil pour des migrants prêts à « mourir en mer »

Pendant 26 heures, Moustafa est resté caché dans un container à bord d’un ferry parti de Turquie pour Chypre: la petite île méditerranéenne fait face à une hausse des arrivées de réfugiés, marquant l’ouverture d’une nouvelle route de l’exil selon les experts.

En deux ans, le nombre de demandeurs d’asile a plus que triplé, passant de 730 personnes début 2017 à 3.015 début 2019.

Les chiffres restent faibles comparés aux arrivées de migrants en Italie ou en Grèce, mais ce pays d’un million d’habitants détient désormais le plus haut taux d’accueil de réfugiés en Union européenne (UE), huit fois plus élevé qu’en France, selon l’Office européen des statistiques Eurostat.

Et ces statistiques ne concernent que la partie sud, administrée par les autorités chypriotes, la partie nord étant sous occupation turque depuis 1974.

« Pour les réfugiés, Chypre n’a jamais été une destination idéale: c’est une île et elle est très éloignée de l’Europe », explique à l’AFP Zenonas Tziarras, chercheur au PRIO Cyprus Centre.

« Mais désormais, c’est leur seule option: la route d’émigration vers l’UE par la Grèce s’est fermée, et les conditions d’accueil dans les pays voisins de la Syrie se sont dégradées, comme en Turquie et au Liban. Chypre parait d’un coup très proche pour les Syriens », dit-il.

– Services saturés –

Omar, 33 ans, vivait dans un camp de réfugiés au Liban quand il est parvenu à réunir 1.000 dollars pour prendre un bateau direction Chypre. « Le prix était très bas, c’était un bateau pneumatique de 3 mètres », confie-t-il à l’AFP.

Les sept autres passagers, des Syriens comme lui, sont morts noyés: accroché à un pneu, il est resté trois jours en mer avant d’être sauvé par un cargo.

Les côtes chypriotes ne sont qu’à 100 km du Liban et 80 km de la Turquie, incitant les passeurs à proposer cette traversée, très risquée, aux Syriens qui, comme Omar, « préfèrent mourir en mer qu’en Syrie ».

Les ressortissants de ce pays en guerre depuis 2011 représentent le premier contingent de réfugiés à Chypre, d’après Eurostat.

Malgré les 42 degrés ambiants, Moustafa loge depuis 10 jours dans une tente au camp de Pournara, à 20 km de Nicosie, qui héberge selon les jours entre 35 et 300 personnes.

« J’ai connu les camps de réfugiés au Liban et en Turquie, je peux vous dire qu’ici on est mieux traités », assure Moustafa, 23 ans. « Dès que je sortirai du camp, je trouverai du travail et je reconstruirai ma vie. »

Mais les services d’accueil sont saturés et mettent parfois entre six mois et un an à octroyer l’autorisation de travailler à Chypre, explique sous anonymat l’un de ses responsables.

« Avant, on avait des dizaines de réfugiés par an, maintenant c’est plusxxieurs milliers par trimestre », soupire-t-il.

A Nicosie, l’ONG Caritas a elle aussi enregistré une « hausse spectaculaire » des migrants sollicitant son aide, dit Elizabeth Kassinis, à la tête de l’organisation.

Outre les Syriens, « de plus en plus de personnes viennent d’Afrique de l’Ouest », signale-t-elle.

– « Casse-tête » –

Pour son trajet jusqu’à Chypre, Moustafa a payé 4.000 dollars. Le prix incluait le franchissement de la « ligne verte » séparant les deux parties de l’île.

A couteaux tirés avec Ankara, Nicosie accuse régulièrement la République turque de Chypre-Nord (RTCN) –autoproclamée et non reconnue par la communauté internationale– de fermer les yeux sur ces passages.

En 2019, 3.000 migrants ont franchi la « ligne verte », notoirement poreuse, pour demander l’asile dans le sud, contre 138 en 2017, selon le ministère de l’Intérieur.

La grande majorité d’entre eux atterrit à Ercan, seul aéroport de la RTCN où le passage de la douane est réputé plus facile que dans le sud, d’après les experts.

« Pour Nicosie, l’occupation turque signifie que la situation migratoire ne peut pas être contrôlée. C’est un casse-tête », relève M. Tziarras.

Pour l’expert, la conjonction de facteurs propres à Chypre –une île en paix au milieu d’une région instable et un pays divisé par une ligne de démarcation non reconnue comme frontière– « exacerbe la crise migratoire ».

« La Turquie fait partie du problème, mais l’aide ne pourra venir que de l’UE », notamment sur le plan financier, estime-t-il.

Bruxelles est à 3.000 kilomètres de Nicosie. Une frontière « Schengen », avec des contrôles rigoureux, sépare aussi les réfugiés de la plupart des pays européens.

« Quand les réfugiés réalisent qu’ils ont fait toute cette route pour être aussi loin de l’Europe (…) ils ont l’impression d’avoir été dupés », dit Mme Kassinis.

Omar, lui, ne regrette pas son choix. Depuis sept mois, il loge dans le village d’Astromeritis, où il espère un jour faire venir sa famille de Syrie. Pas en bateau cette fois, mais en avion, plus sûr.