Chypre: vers un second tour serrÃ© pour le prÃ©sident sortant

Le prĂ©sident chypriote conservateur Nicos Anastasiades est arrivĂ© en tĂŞte dimanche du premier tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle, marquĂ© par une forte abstention, et affrontera le candidat de gauche Stavros Malas pour diriger ce petit pays divisĂ© depuis plus de 40 ans.

DonnĂ© favori par les sondages, le prĂ©sident sortant âgĂ© de 71 ans a recueilli 35,50% des voix contre 30,25% pour son concurrent Stavros Malas, un ancien ministre de la SantĂ© soutenu par le parti communiste Akel. Cet Ă©cart, moins important qu’attendu, promet un second tour serrĂ© le 4 fĂ©vrier.

Les deux hommes, dĂ©jĂ finalistes de la prĂ©cĂ©dente prĂ©sidentielle en 2013, se sont engagĂ©s Ă relancer les pourparlers pour l’Ă®le mĂ©diterranĂ©enne.

« La balance penche vers une solution » au problème chypriote, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’analyste politique Christophoros Christophorou, en rĂ©fĂ©rence aux bons rĂ©sultats des candidats pro-rĂ©unification. « Mais nous ne pouvons pas prĂ©voir qu’un accord final sera conclu. »

Du fait de la partition, la RĂ©publique de Chypre – membre de l’Union europĂ©enne et de la zone euro – n’exerce son autoritĂ© que sur les deux tiers du territoire, dans le sud, oĂą vivent les Chypriotes-grecs. Dans le tiers nord rĂ©sident les Chypriotes-turcs qui sont administrĂ©s par la RĂ©publique turque de Chypre du Nord (RTCN), autoproclamĂ©e et reconnue uniquement par Ankara.

Après une campagne loin d’avoir suscitĂ© l’enthousiasme, le premier tour a Ă©tĂ© marquĂ© par une forte abstention (28,13%), en nette hausse par rapport Ă 2013 (16,86%).

« Une nouvelle majoritĂ© a exprimĂ© son dĂ©sir de changement », a lancĂ© Stavros Malas après l’annonce des rĂ©sultats, appelant Ă l' »unitĂ© nationale » pour le second tour.

– ‘Chaque vote compte’ –

Le report des voix, notamment celles de Nicolas Papadopoulos (centre), qui a totalitĂ© 25,74% des suffrages, constituera la clĂ© de la victoire finale. Le parti d’extrĂŞme droite Elam, qui prĂ©sentait un candidat pour la première fois, est arrivĂ© en quatrième position avec 5,65% des suffrages.

« La marge entre Anastasiades et Malas n’Ă©tant pas très importante, chaque vote compte », souligne M. Christophorou.

« Je suis prĂŞt Ă un gouvernement qui puisse ĂŞtre acceptĂ© largement et Ă une coopĂ©ration avec d’autres », a lancĂ© M. Anastasiades. Il a mis les Ă©lecteurs en garde contre « un retour aux politiques dogmatiques ainsi qu’aux incertitudes et Ă l’instabilitĂ© qui a caractĂ©risĂ© le prĂ©cĂ©dent gouvernement » du parti communiste Akel, se prĂ©sentant comme le garant de la « stabilité ».

Les questions Ă©conomiques et sociales ont largement dominĂ© la campagne, relĂ©guant au second plan les pourparlers de rĂ©unification, au point mort suite Ă l’Ă©chec des nĂ©gociations sous l’Ă©gide de l’ONU en 2017.

La division de Chypre, ancienne colonie britannique, perdure depuis 1974, quand des troupes turques ont envahi le tiers nord de l’Ă®le en rĂ©ponse Ă un coup d’Etat Ă Nicosie, qui inquiĂ©tait la minoritĂ© turque.

Plus de 40 ans plus tard, la lassitude a gagné du terrain et le président élu devra relever un défi de taille pour convaincre les sceptiques, de plus en plus nombreux, en cas de reprise des pourparlers.

A la sortie des bureaux de vote Ă Nicosie, beaucoup d’Ă©lecteurs ont affichĂ© leur rĂ©signation.

« Certains Chypriotes sont lassĂ©s des politiciens. Cela fait maintenant 44 ans (que l’Ă®le est divisĂ©e), que les habitants entendent chaque jour la mĂŞme chose. Leurs espoirs sont déçus », a dĂ©plorĂ© Andreas Sevastides, retraitĂ© de 68 ans.

Ancien avocat, homme à poigne réputé pragmatique, M. Anastasiades a fait valoir son bilan économique. Plombé par une grave crise en 2013, le pays a assisté ces dernières années à un redressement rapide, aidé par le boom du secteur touristique qui a connu en 2017 un record historique.

MalgrĂ© tout, la reprise reste relative, relèvent les experts, qui rappellent que l’Ă©conomie est toujours en deçà de son niveau de 2012.

Le taux de chĂ´mage s’Ă©levait ainsi Ă 11% fin 2017, soit le troisième plus important de l’UE, et Ă 25% chez les jeunes, selon Eurostat.