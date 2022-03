Cimencam reçoit un prêt de 49 milliards de F pour améliorer sa production à Figuil

La signature du document y afférent à eu lieu le 17 mars 2022.

Ce prêt provient de la Bicec et de deux autres banques. Il permettra à Cimencam d’améliorer les capacités de production de son usine de Figuil.

Cette enveloppe survient au moment où la pénurie du ciment est observée dans les marchés camerounais. « Il n’y a pas le ciment sur le marché, les prix varient selon les quincailleries. Et dans certains endroits on conditionne l’achat du ciment par l’achat des fers. On va arriver avec le pays ci ? », s’inquiète un entrepreneur BTP rencontrer dans une quincaillerie à Mimboman (Yaoundé).

Le 14 octobre 2021, le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Nguté, avait procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle ligne de production de la société des Cimenteries du Cameroun (Cimencam) à Figuil, dans la partie septentrionale du pays.

D’une capacité de 500 000 tonnes de ciment, cette ligne devait permettre également de produire 1 000 tonnes de clinker ; matière première pour la production du ciment,) chaque année.

Le coût d’investissement du projet est estimé à plus de 50 milliards de FCFA et la durée de la réalisation est évaluée à environ 24 mois. « En plus, cette nouvelle usine offrira plus de 900 emplois directs et indirects et des solutions au service de la construction made in Cameroun », se vantait Cimencam.

Il importe de préciser qu’avec l’annonce de Cimencam Figuil, cette localité de la région du Nord réputée pour ses réserves de calcaire, disposera d’ici octobre 2023, de deux unités de production du ciment. Mais la deuxième fonctionnera de manière indépendante, avec un statut juridique et des capacités productives plus importantes que l’ancienne qui y est implantée depuis une cinquantaine d’années.

Pour rappel, Cimencam compte trois actionnaires dans son tour de table. Il s’agit de Lafargeholcim Maroc Afrique avec 55%, de la Société nationale d’investissements (SNI) du Cameroun avec 43%, et des employés avec 2%.