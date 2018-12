Cinéma: l’Ivoirienne Naky Sy Savané remporte le prix de la meilleure actrice de l’Afrique de l’ouest

La comédienne ivoirienne Naky Sy Savané a remporté samedi à Ouagadougou au Burkina Faso, le prix de la meilleure actrice de l’Afrique de l’ouest à la troisième édition des « Sotigui Awards», un concours qui récompense les meilleurs acteurs d’Afrique et de la diaspora.Selon une note d’information transmise lundi à APA, ce sont au total 39 nominés issus de l’Afrique et de la diaspora qui avaient été sélectionnés pour 12 prix des « Sotigui Awards» d’un budget total estimé à 100 millions FCFA.

Cette troisième édition a vu la participation de plusieurs célèbres acteurs du septième art africain dont l’acteur et dramaturge Sud-africain, John Kani. Elle s’est tenue autour du thème, « la piraterie dans l’audiovisuel: comment valoriser, protéger et défendre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines?».

Pour cette édition, les promoteurs « des Sotigui» ont annoncé la création d’une académie dont la mission est d’œuvrer à la professionnalisation des acteurs-comédiens africains et de la diaspora, rapporte par ailleurs, le texte.

Le célèbre acteur malien et burkinabé Sotigui Kouyaté dont le nom porte ce concours, est décédé en avril 2010 à Paris en France à l’âge de 73 ans. Comédien, metteur en scène et footballeur, Sotigui Kouyaté était considéré comme l’un des plus grands acteurs africains contemporains.