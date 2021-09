Cinéma : six séries et films camerounais en compétition au Fespaco 2021

Elles ont été sélectionnées pour la 27ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco). L’évènement aura lieu du 16 au 23 octobre 2021 au Burkina Faso.

Inscris dans plusieurs catégories, les six séries et films camerounais au programme cette année sont entre autres : « Bend skins », de Narcisse Wandji, « Enterrés » de Françoise Ellong, dans la catégorie long métrage fiction. Il y’a également les séries « Madame Monsieur », d’Ebenezer Kepombia, « les Secrets de l’Amour », de Benjamin Eyaga, « Divine », de Flavienne Tchatat et « Petit Jo, », enfants de rues de Daniel Kanwa nommées dans la catégorie meilleures séries.

La 27ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco) qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso, a pour thème : « cinéma d’Afrique et de la diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis ». Ainsi, 239 films issus de 50 pays ont été choisis pour cette grande compétition du cinéma africain. Un grand défi comme l’a souligné le nouveau Directeur général du Fespaco, Alex Moussa Sawadogo dans le journal Le Point.

Avec comme président du jury le cinéaste Abderrahmane Sissako, cette grande cérémonie sera suivie de plusieurs activités, à l’instar des rencontres professionnelles, les projections dans les salles ouvertes au grand public et biens d’autres.