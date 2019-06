Cinq choses à savoir sur Vincent Van Gogh

Voici cinq choses à savoir sur le peintre Vincent Van Gogh, alors que le revolver avec lequel il se serait mortellement blessé en 1890 est présenté mercredi aux enchères.

– La France, d’Arles à Auvers –

Issu d’une famille bourgeoise néerlandaise, marqué par de fortes préoccupations sociales et mystiques, Vincent Van Gogh s’installe à Paris en 1886 pour rejoindre son frère Théo qui tient une galerie d’art à Montmartre.

Il vit en France les années les plus prolifiques de sa carrière, inspiré par ses amis Toulouse-Lautrec et Emile Bernard et ses rencontres avec les impressionnistes Georges Seurat, Camille Pissaro ou Paul Signac.

Très inspiré par la lumière provençale, il s’installe à Arles en 1888, où il sera rejoint pendant quelques mois par son ami Paul Gauguin dans la « Maison Jaune ».

Il passe les derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise, au nord de Paris, où il est suivi par le médecin et collectionneur d’art Paul Gauchet, dont il peint un célèbre portrait.

– Aplats de couleurs –

Très marquée par l’impressionnisme sans en respecter les codes, l’œuvre de Van Gogh est singulière.

Studieux et curieux, il étudie la peinture hollandaise, s’inspire de la gravure anglaise et admire les estampes japonaises, qu’il collectionne avec son frère.

Sa fascination pour le Japon se ressent dans ses aplats de couleurs et ses contours noirs, couleur bannie de la palette impressionniste. Il applique les couleurs sur la toile par touches successives, sans les mélanger sur sa palette.

– Peintre de la folie –

En 1888, après une violente dispute avec Paul Gauguin, Vincent Van Gogh se coupe une oreille dans un accès de folie et est admis à l’asile de Saint-Rémy-en-Provence où il séjourne pendant un an.

Il réalise certains de ses plus grands chefs d’œuvre durant cette période de création intense, caractérisée par des motifs en tourbillon et en spirale, à l’image de « La Nuit Étoilée ».

Il sort de l’asile en mai 1890. Quelques mois plus tard, il se blesse mortellement avec un révolver et décède deux jours après à Auvers, âgé de 37 ans.

En 2011, des chercheurs américains ont défendu la thèse que Vincent Van Gogh ne se serait pas suicidé, mais aurait été blessé par un tir accidentel déclenché par des jeunes gens qui jouaient avec une arme.

– Reconnaissance posthume –

Financé de son vivant par son frère marchand d’art à qui il envoyait régulièrement des toiles, Vincent Van Gogh connaît durant sa dernière année une renommée très modérée.

La veuve de son frère, en organisant notamment plusieurs expositions, joue un rôle-clé dans sa reconnaissance posthume, qui s’accélère surtout dans l’entre-deux guerres.

En 1930, une exposition consacrée à son œuvre fait 120.000 entrées au Museum of Modern Art de New York.

Aujourd’hui exposé dans les plus grands musées, sa trajectoire artistique fulgurante et sa personnalité en ont fait un mythe qui a inspiré de nombreux artistes et fait l’objet de films, chansons et bandes-dessinées.

– Rare aux enchères –

Le peintre fait partie des artistes impressionnistes et modernes dont les tableaux se vendent le plus cher, douze de ses toiles ayant dépassé les 30 millions de dollars aux enchères.

En 2017, « Laboureur dans un champs » (1889) a été adjugé à 81,3 millions de dollars.

Ses quelque 2.000 œuvres, dont 900 peintures, font partie pour la plupart de collections de musées, ce qui alimente leur rareté sur le marché. « Pas plus de deux ou trois par an aux enchères dans le monde », selon la maison de ventes Artcurial qui présentait une de ses œuvres de jeunesse à Paris en 2018.