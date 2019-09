Cinq millions de dollars du Japon pour la Mauritanie

La Mauritanie a signé, mercredi à Nouakchott, deux subventions financières avec le gouvernement japonais pour un montant global de 550 millions de yens, soit un peu plus de cinq millions de dollars US, a-t-on constaté.La signature a eu lieu par le ministre de l’Economie et de l’Industrie mauritanien, Cheikh Kebir Moulaye Taher, et l’ambassadeur à Nouakchott, Norio Ehara.

L’une des subventions, de l’ordre de 3,2 millions de dollars, est destinée au financement d’un programme d’assistance alimentaire, alors que l’autre (1,8 million) devra permettre de lancer des programmes de développement économique et social.

Il s’agit plus concrètement de permettre l’achat de produits et/ou services nécessaires pour la mise en œuvre du programme de développement économique et social et du programme alimentaire national dans le pays, a expliqué M. Taher.

Ce dernier a ajouté, dans un mot pendant la cérémonie de signature, qu’une partie des dons nippons sera affectée à l’appui des opérations de distribution gratuites des denrées alimentaires au profit des couches défavorisées.

D’autres parties seront utilisées pour financer des activités génératrices de revenus, garantir l’approvisionnement régulier du marché national en produits alimentaires, réguler les prix et améliorer le pouvoir d’achat des couches démunies.

Le Japon est un partenaire de taille pour la Mauritanie dans des domaines vitaux comme la sécurité alimentaire et les infrastructures hydrauliques, médicales et scolaires.