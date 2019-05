Clarence Seedorf: «Ce ne sera facile pour personne d’affronter le Cameroun en Egypte»

Clarence Seedorf affiche tout son optimisme alors qu’il se prépare à affronter sa première compétition d’envergure avec les Lions indomptables dont il assure l’encadrement depuis neuf mois.

Fort des résultats de ses poulains lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations (Can 2019), Clarence Seedorf se montre optimiste pour la phase finale de ladite compétition. «Nous sommes techniquement et tactiquement prêts à bien faire», a –t-il déclaré dans une interview publiée le 20 mai sur le site de la Fifa.

«On est en forme et tous les signaux sont au vert. Maintenant, il faut trouver la bonne carburation en match. En tout cas, je peux dire que ce ne sera facile pour personne d’affronter le Cameroun en Egypte», assure Clarence Seedorf.

Tout n’a pourtant pas été rose chez les Lions indomptables au cours des neuf derniers mois. Il y a eu la qualification ratée à la Coupe du Monde en Russie, puis le retrait de l’organisation de la Can 2019 au Cameroun. Toutes choses qui ont nécessité une remobilisation de l’équipe, souligne Clarence Seedorf. « Il a donc fallu repartir de zéro, reconstruire un effectif et se refaire une réputation à l’échelle internationale, explique le sélectionneur. Tous ces mois de travail nous ont permis de mettre en place un état d’esprit et les résultats obtenus contre le Brésil et les Comores prouvent que cette équipe a la bonne mentalité».