Classement FIFA: la Côte d’Ivoire maintient sa 11è place africaine et son 65è rang mondial

La sélection ivoirienne de football a maintenu son 11è rang africain et sa 65è place mondiale (acquis le mois précédent) au classement mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA).Les Eléphants footballeurs qui avaient réintégré le top 10 africain en octobre dernier, ont régressé depuis novembre dernier dans ce classement en occupant le 11è rang africain et la 65è place mondiale, selon le classement livré, jeudi, par l’instance mondiale du football.

Les cinq premières places africaines respectivement occupées depuis le mois dernier par le Sénégal (1er), la Tunisie (2è), le Maroc (3è), le Nigeria ( 4è) et la RD Congo ( 5è) restent inchangées. La Belgique, la France et le Brésil dominent ce classement du mois de décembre au plan mondial en occupant respectivement la première, deuxième et troisième place.

Top 10 Africain du classement FIFA du mois de décembre 2018

1er: Sénégal (23è mondial)

2è- Tunisie (26è mondial)

3è- Maroc (40è mondial)

4è- Nigeria (44è mondial)

5è-RD Congo (49è mondial)

6è- Ghana (51è mondial)

7è- Cameroun ( 55è mondial)

8è- Egypte ( 56è mondial)

9è- Burkina Faso ( 61è mondial)

10è- Mali ( 64è mondial)