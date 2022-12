Classement Fifa : le Cameroun fait un bond

Malgré le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, le Brésil conserve sa place de numéro 1, devant l’Albiceleste. Le Cameroun remonte à la 33ème position.

Si la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a couronné un nouveau champion, l’Argentine (2ème, plus 1), c’est le Brésil (1er, -) qui trône en tête du dernier Classement Mondial FIFA/Cola-Cola de l’année civile. La Seleçao devance d’un rien l’Albiceleste qui aurait pu passer devant son rival sud-américain si elle avait battu la France (3ème, plus 1) en finale sans avoir eu recours à une séance de tirs au but.

Finalistes malheureux, les Bleus ont certes perdu leur titre, mais ils retrouvent le podium de la hiérarchie mondiale. La Belgique (4ème, moins 2) en tombe, faute d’avoir pu atteindre la phase à élimination directe de l’épreuve reine. L’Angleterre (5ème, -) complète le Top 5.

En parvenant à se hisser dans le dernier carré, la Croatie (7ème, plus 5) et le Maroc (11ème, plus 11) réalisent de spectaculaires bonds au classement. Les Lions de l’Atlas signent même la « Progression de l’Année » en ayant récolté pas moins de 142 points au cours des 12 derniers mois.

Autres équipes à qui la Coupe du Monde a plutôt souri, l’Australie (27ème, plus 11) et le Cameroun (33ème, plus 10) grimpent de 11 et 10 rangs respectivement. Victorieuse de l’Argentine en phase de groupes, l’Arabie Saoudite (49ème, plus 2) intègre le Top 50, tout comme le Burkina Faso (50ème, plus 4).

Enfin, s’il l’on compare avec le Classement Mondial de décembre 2021, on remarque que sept équipes ont progressé de 10 places ou plus au cours de l’année 2022 : la Gambie (126ème, plus 24), le Maroc (11ème, plus 17), le Costa Rica (32ème, plus 17), le Cameroun (33ème, plus 17), la Guinée équatoriale (98ème, plus 16), l’Indonésie (151ème, plus 13) et Cuba (168ème, plus 11).