Classement FIFA : le Sénégal premier en Afrique

Le Sénégal, avec 1505 points au compteur, occupe la première place du classement Afrique des équipes nationales pour le mois de novembre dévoilé par la Fédération internationale de football association (Fifa) sur son site visité jeudi à APA.Le Sénégal a récolté les fruits de sa série de 3 victoires consécutives dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. En effet, les Lions ont battu à deux reprises le Soudan (3-0 et 0-1) et la Guinée équatoriale (0-1).

Ces victoires en match officiel permettent à l’équipe d’Aliou Cissé de gagner quatre points supplémentaires et de faire un bond de deux places au classement général. Premier en Afrique, le Sénégal pointe au 23èmerang mondial devant la Roumanie et derrière l’Autriche.

La Tunisie arrive en deuxième position avec 1493 points. Les Aigles de Carthage défaits par l’Egypte (3-2) à l’occasion de la 5ème journée des éliminatoires de la Can 2019 et en match amical contre le Maroc (0-1), chutent de quatre places. Au classement général, la Tunisie est 26ème devant la Slovaquie et derrière les Etats-Unis.

Grand gagnant du nouveau classement, le Maroc complète le podium africain avec 1440 points, soit 18 de plus par rapport au précédent ranking. Les Lions de l’Atlas s’installent confortablement à la 40ème place mondiale, juste derrière la Turquie et devant l’Australie.

Au plan mondial, la Belgique, malgré sa cuisante défaite face à la Suisse (5-2) dans la Ligue des Nations de l’Uefa, reste sur le toit du monde avec 1727 points. Les Diables rouges sont talonnés par la France (1726 points) et le Brésil (1676 points).

Classement FIFA – Top 10 Afrique :

1er Sénégal 1505 points, 2ème Tunisie 1493 points, 3ème Maroc 1440 points, 4ème Nigeria 1427 points, 5èmeRépublique Démocratique du Congo 1420 points, 6ème Ghana 1412 points, 7ème Cameroun 1394 points, 8èmeEgypte 1393 points, 9ème Burkina Faso 1371 points, 10ème Mali 1363 points.