Classement FIFA: lÃ©gÃ¨re progression des ElÃ©phants footballeurs au niveau mondial et africain

La FĂ©dĂ©ration internationale de football association (FIFA) a communiquĂ©, jeudi, son classement mondial du mois d’avril 2018 dans lequel la sĂ©lection nationale ivoirienne de football est classĂ©e 68è mondial ( +3) et 13è africain ( +1) marquant un lĂ©ger progrès par rapport aux deux derniers mois oĂą elle occupait la 14è place africaine et le 71è rang mondial.MalgrĂ© cette lĂ©gère progression, les ElĂ©phants footballeurs restent toujours en  dehors du top 10 africain qu’ils ont quittĂ© depuis dĂ©cembre dernier. La Tunisie garde sa couronne de leader africain qu’elle occupe depuis quelques mois et fait un bond spectaculaire au niveau mondial en passant de la 23è  place le mois dernier Ă la 14è place, soit un gain de 9 places.

Le SĂ©nĂ©gal,  la RD Congo, le Maroc et l’Égypte sont classĂ©s respectivement deuxième, troisième,  quatrième et cinquième au niveau africain comme le mois prĂ©cĂ©dent. Au plan mondial,  l’Allemagne  et le BrĂ©sil conservent respectivement la première et la deuxième place.

La Belgique qui Ă©tait classĂ©e cinquième mondial, occupe dĂ©sormais la troisième place. Le Portugal et l’Argentine sont relĂ©guĂ©s respectivement Ă la quatrième et cinquième place  de ce dernier classement. Le prochain classement mondial FIFA sera connu le 17 mai prochain, indique l’instance mondiale du football.

Top 10 africain

1er- Tunisie : 14è mondial ( +9)

2è- Sénégal: 28è mondial ( -1)

3è- RD Congo: 38 mondial ( +1)

4è- Maroc: 42è ( 0)

5è- Égypte: 46è ( -2)

6è- Nigeria : 47è ( +5)

7è- Cameroun : 51è ( 0)

8è- Ghana : 51è ( +3)

9è- Burkina Faso: 53è ( +3)

10è- Cap Vert: 58è ( +3)