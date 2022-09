Clôture de la 4ème semaine du film ivoirien au Maroc

La 4ème semaine du film ivoirien au Maroc a pris fin, vendredi à Tanger, une manifestation tenue en commémoration du soixantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Tenue dans le cadre de la consolidation des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire, et en application des dispositions de l’Accord de Coproduction et d’Échanges Cinématographiques entre le Centre Cinématographique Marocain (CCM) et l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire (ONACI-CI), signé à Abidjan le 28 novembre 2011, cet événement culturel est organisé en marge de la 22ème édition du Festival National du Film (FNF).

La tenue de cet évènement durant la même période que le FNF a permis aux festivaliers et aux ressortissants africains résidant à Tanger, notamment la communauté ivoirienne, de suivre la production cinématographique ivoirienne récente, et sera aussi une opportunité pour les professionnels ivoiriens et marocains de se rencontrer et de discuter de futurs projets de coopération et de coproduction.

Cette manifestation, comme a souligné Mme Diamande Lison Fall Johnson, Directrice générale de l’ONAC-CI dans son mot de clôture, a été une occasion de faire connaitre au public marocain le cinéma ivoirien et sa production cinématographique, remerciant le CCM d’avoir organisé cette semaine culturelle qui permettre de jeter les passerelles d’un partenariat entre professionnels du cinéma des deux pays.

Le programme de cette manifestation a été marqué par la projection de longs métrages ivoiriens et la présence d’une délégation de professionnels de cinéma composée de cinéastes, de comédiens, de journalistes et d’officiels représentant l’ONACI-CI.