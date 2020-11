Cameroun: les attaques de « hors-la-loi » les 03 et 04 novembre au NOSO visent à dissuader les parents d’envoyer leurs enfants à l’école (Mincom)

L’intégralité de la mise au point faite par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi

[Yaoundé, 04 novembre 2020] Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, que des attaques ont été perpétrées par des rebelles sécessionnistes, les 03 et 04 novembre 2020, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, respectivement dans les villes de Bamenda, Kumbo et Limbé.

A Bamenda, dans le département de la Mezam, au quartier Mankon, quatre (04) terroristes à bord de motocyclettes, porteurs de fusils de guerre de type AK-47, ont fait irruption dans l’établissement d’enseignement secondaire dénommé « Longa Comprehensive College », aux environs de 09 heures.

Les hors-la-loi ont ouvert le feu en direction des locaux de l’établissement avant de s’enfuir à la vue d’une patrouille de l’opération « Bamenda Clean », alertée et promptement descendue sur les lieux.

Il s’en est suivi un mouvement de panique aussi bien des élèves et du corps enseignant que des parents résidant dans les environs, venus à la rescousse de leurs enfants.

Face à la situation, l’intervention du promoteur dudit collège et la présence rassurante des éléments des Forces de défense et de sécurité ont permis une reprise des cours dans cet établissement.

Il y a lieu de préciser qu’aucun cas grave n’a été enregistré, en dehors de quelques égratignures observées sur certains élèves et enseignants, dues à la bousculade lors du mouvement de panique.

S’agissant de l’attaque survenue le même jour, au lieu-dit « Square » au quartier Tobin à Kumbo dans le département du Bui, aux environs de 09 heures 30, le gouvernement indique, que plusieurs terroristes encagoulés se sont introduits dans l’enceinte du complexe « Presbyterian School Nursery and Primary », en escalandant le mur arrière, et ont kidnappé six (06) enseignants et dix (10) élèves.

Grâce à une vive réaction du révérend pasteur Kwanyuy Venansius, responsable de cet établissement scolaire, une mobilisation spontanée de près d’une cinquantaine de fidèles et de parents d’élèves a permis à ces derniers de prendre d’assaut le lieu-dit « Mbeluf », site identifié comme étant une des bases des terroristes sécessionnistes, à environ six (06) kilomètres du centre-ville de Kumbo, et de libérer les dix (10) élèves pris en otage.

Les six (06) enseignants kidnappés demeurent entre les mains des rebelles sécessionnistes, mais les Forces de défense et de sécurité, en synergie avec les populations de Kumbo, sont à pied d’oeuvre en vue de leur libération.

Par ailleurs, ce 04 novembre 2020, dans la ville de Limbé, chef-lieu du département du Fako, région du Sud-Ouest, près d’une dizaine d’individus non identifiés, munis d’armes blanches et arborant des amulettes, ont fait irruption dans l’enceinte de l’établissement dénommé « Kulu Memorial College », aux environs de 12 heures.

Après avoir fait subir des violences corporelles aux élèves et aux enseignants, les assaillants ont saccagé les locaux et incendié une bonne partie de l’établissement.

Il y a lieu de relever qu’au-delà du grand émoi suscité, il n’y a eu aucune perte en vie humaine, ni aucun cas de blessure.

Le gouvernement de la République condamne une fois de plus avec fermeté tous ces actes odieux et lâches, commis contre de jeunes apprenants et leurs formateurs, dans le but de dissuader les parents d’envoyer leurs enfants à l’école et de créer la psychose au sein de la communauté éducative.

Le ministre de la Communication transmet à toute la communauté éducative en général, et particulièrement aux élèves, enseignants et parents, victimes des attaques terroristes dans les établissements scolaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le soutien constant du président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi que celui de l’ensemble du gouvernement et de la nation toute entière.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi.