Cameroun: les jeunes vétérinaires en clientèle privée peuvent bénéficier d’un appui financier de l’Etat

Le financement, possible grâce au Projet de développement de l’élevage (Prodel), peut aller jusqu’à 10 millions de F CFA par bénéficiaire. Appel à candidatures ouvert jusqu’au 30 septembre 2020

Le coordonnateur national du Prodel, Dr Abouame Salé, a signé un appel à candidatures le 07 juillet, “pour l’appui à l’installation des jeunes vétérinaires en clientèle privée dans le cadre du Projet de développement de l’élevage”.

La soumission des candidatures est autorisée jusqu’au 30 septembre 2020.

Les candidats doivent, entres autres, disposer d’une autorisation d’installation en clientèle privée délivrée par l’Ordre national des vétérinaires du Cameroun, présenter un plan de financement dont la contribution du projet ne dépasse pas 10 millions de F CFA, s’engager à travailler dans la zone d’installation pour au moins cinq années (les zones rurales étant un atout).

Le Projet est cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale.

Dans le document de présentation du Prodel, disponible sur le site de la Banque mondiale, il est noté que l’objectif de développement de ce dernier est “d’améliorer les systèmes de production ciblés et la commercialisation de leurs produits et apporter une réponse immédiate et efficace en cas d’urgence et de crises éligibles dans le secteur de l’élevage. Sa logique d’intervention cible les différents systèmes d’élevage (extensifs et intensifs) et la prise en compte des spécificités des systèmes pastoraux. Les principaux bénéficiaires sont les communautés pastorales et les exploitations familiales, ainsi que les exploitants de petites entreprises d’élevage dans les zones cibles.”

La mise en oeuvre du prodel est organisée autour de trois zones: la première, avec pour siège Garoua, couvre les régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua. La seconde, avec pour siège Yaoundé, couvre les régions du Centre, du Sud et de l’Est. La troisième zone, coordonnée à Douala, couvre les régions du Littoral, de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.