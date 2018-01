Coalition antidjihadiste: qui fait quoi ?

La coalition antidjihadiste, mise formellement sur pied en octobre 2014 par les Etats-Unis avec 50 pays pour dĂ©loger le groupe Etat islamique (EI) des vastes territoires qu’il contrĂ´lait en Irak et Syrie, compte aujourd’hui 74 partenaires qui y participent Ă des degrĂ©s divers.

En juin 2017, 9.000 soldats venus de 23 pays participaient Ă la lutte contre l’EI en Irak et Syrie. Depuis la fin de l’annĂ©e, les partenaires de la coalition ont commencĂ© Ă rĂ©duire la voilure.

– ETATS-UNIS

Plus gros contributeur de la coalition, et de loin, Washington a déployé 2.000 soldats en Syrie (principalement des forces spéciales) et plus de 5.000 en Irak. Mais le Pentagone a annoncé le retrait de 400 Marines de Syrie.

Les Etats-Unis ont mobilisĂ© d’importants moyens aĂ©riens et navals Depuis que les opĂ©rations ont commencĂ© le 8 aoĂ»t 2014, l’US Air Force a menĂ© plus de 25.000 frappes aĂ©riennes contre l’EI en Syrie et Irak.

– FRANCE:

L’armĂ©e française vient de retirer deux de ses douze avions de chasse Rafale et s’apprĂŞte Ă retirer prochainement son artillerie dĂ©ployĂ©e en Irak, indique-t-on de source militaire.

Mais Paris maintient pour l’heure l’essentiel de son dispositif, notamment ses opĂ©rations de renseignement et de surveillance par voie aĂ©rienne, ainsi que de formation des troupes d’Ă©lite irakiennes et d’assistance aux refugiĂ©s/dĂ©placĂ©s.

– CANADA:

Le Canada a dĂ©ployĂ© quelque 850 soldats en Irak pour « entraĂ®ner, conseiller et appuyer les forces de sĂ©curitĂ© irakiennes ». Le pays n’a pas de troupes sur le terrain en Syrie.

Ottawa a rappelé son avion de surveillance Aurora à la mi-décembre, mais a renforcé sa contribution à la logistique de la coalition, en envoyant en Irak un deuxième avion de transport CC-130J Hercules.

Une vingtaine d’experts en dĂ©minage ont commencĂ© Ă former des soldats irakiens Ă Besmaya, dans la banlieue de Bagdad.

– GRANDE-BRETAGNE:

Quelque 600 soldats britanniques sont déployés en Irak, où ils forment les services de sécurité dans les secteurs de la protection contre les engins explosifs, la médecine de guerre et la logistique.

D’après le Times, la Grande-Bretagne, qui a Ă©galement entamĂ© une rĂ©duction de son dispositif au Levant, pourrait redĂ©ployer certains de ses drones et hĂ©licoptères au Sahel, en soutien des opĂ©rations antijihadistes françaises.

– ITALIE:

L’Italie a dĂ©ployĂ© jusqu’Ă 1.400 soldats en Irak, mais en a rapatriĂ© 500 fin 2017, pour les remplacer par des gendarmes italiens, les « carabinieri », qui forment les services de sĂ©curitĂ© Ă Mossoul. La ministre de la DĂ©fense, Roberta Pinotti, a fait savoir il y a quelques mois que l’Italie Ă©tait prĂŞte Ă envoyer des carabinieri Ă Raqa pour former les Forces dĂ©mocratiques syriennes (FDS), la milice formĂ©e de kurdes et de combattants arabes qui s’est alliĂ©e Ă la coalition.

– AUSTRALIE:

L’Australie a annoncĂ© qu’elle retirait ses six avions de combat F/A-18 Hornet qui participaient depuis trois ans aux frappes aĂ©riennes en Irak et en Syrie.

L’Australie laissera toutefois deux appareils Ă la disposition de la coalition, un avion de surveillance aĂ©rienne E-7A Wedgetail et un avion de transport et de ravitaillement en vol KC-30A, ainsi que 380 personnes chargĂ©es d’entraĂ®ner les forces irakiennes.