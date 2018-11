Cameroun: Coco argentée s’adresse de nouveau à ses fans et à la brigade anti-sardinard

Après la déconvenue causée par la brigade Anti Sardinard lors de son dernier concert à Paris, Coco argentée s’est une nouvelle fois exprimée afin de clarifier sa position. Elle affirme désormais ouvertement être pour le changement comme ses frères et sœurs.

C’est une nouvelle fois sur Facebook que Coco Argentée a choisi de passer son deuxième message à la brigade Anti Sardinard et à l’ensemble de ses fans. Il faut dire que sa première vidéo d’excuses avait été qualifiée d' » irrecevable » par les membres de la brigade dite des « Anti-sardinards » – cette nouvelle plateforme créée pour mener des représailles contre les artistes ayant presté lors d’une manifestation du parti au pouvoir pendant la campagne électorale.

« Bonjour mes très chers frères et sœurs. Aujourd’hui je suis musicalement exilé de l’Europe pour avoir fait la seule chose que je sais faire : la musique. J’ignorais qu’en partant chanter pour X ou Y je prenais parti car je suis apolitique mais aujourd’hui je suis avilie par mes propres frères et sœurs avec lesquels nous vivons dans cette absolutisme. Tout comme vous, je suis pour le changement» explique la « Go galaxie ».

La star du bikutsi camerounais se positionne ouvertement du côté des personnes qui aspirent au changement au Cameroun. « Mais vous semblez oublier que je ne suis pas politicienne je ne suis qu’une Musicienne la politique aux politiciens la Musique aux musiciens(ne) les politiciens ont pratiqué leurs politique à notre tour de pratiquer notre Musique tous ensembles pour un #Changement un #Cameroun_meilleur et la #Paix_au_237 je suis #LE_Nord , #L_OUEST et #L’EST. Je suis Coco argentée. Ensembles pour un Cameroun en #PAIX », a-t-elle poursuivi.