CoincÃ©s en Afghanistan, des nomades kirghizes rÃªvent de rentrer au pays

Lorsqu’ils menaient paĂ®tre leurs bĂŞtes dans les montagnes du Pamir, les nomades kirghizes d’antan n’auraient jamais pensĂ© se retrouver un jour coincĂ©s dans un corridor, luttant pour leur survie dans un enfer glacĂ© en Afghanistan.

Pendant des siècles, ces groupes d’Ă©leveurs itinĂ©rants ont arpentĂ© librement l’Asie centrale et du Sud, menant leurs troupeaux entre rivières cristallines et monts enneigĂ©s. Puis la gĂ©opolitique s’en est mĂŞlĂ©e: des frontières ont Ă©tĂ© tracĂ©es au XIXe siècle, que la rivalitĂ© Est-Ouest a verrouillĂ©es lors des grands bouleversements du XXe.

Jadis libres comme l’air, ces nomades et leurs descendants – au nombre d’un millier aujourd’hui – se sont retrouvĂ©s pris au piège dans le « corridor de Wakhan », un territoire de 350 km de long au climat hostile formant l’extrĂ©mitĂ© nord-est de l’Afghanistan, pris en sandwich entre Tadjikistan, Chine et Pakistan.

L’endroit peut difficilement ĂŞtre plus inhospitalier: 10.000 km2 de pics et de vallĂ©es encaissĂ©es, Ă 4.000 mètres d’altitude, oĂą les cultures sont impossibles, les tempĂ©ratures Ă©tant trop froides 300 jours par an, souvent nĂ©gatives.

« Nous sommes des Afghans accidentels », explique Jo Boi, un chef du cru, malingre sous ses vĂŞtements chauds, qui dit ignorer son âge. « Nous n’avons pas choisi cette terre, mais nous n’avons nulle part ailleurs oĂą aller. »

Quelque 1.100 Kirghizes, selon le gouvernement afghan, survivent ainsi plutĂ´t qu’ils ne vivent d’un cĂ´tĂ© du Bam-e-Dunya, surnommĂ© « le toit du monde ». Des Wakhi, une autre ethnie plus nombreuse, peuplent l’autre cĂ´tĂ© du massif.

Le bourg le plus proche, Ishkashim, est à trois jours de cheval ou de yak. Certains sentiers escarpés sont aussi étroits que vertigineux. Le moindre écart peut y être fatal.

Aucune agence gouvernementale ne s’aventure donc dans le Wakhan. Plus aucune ONG n’y est prĂ©sente. Les Kirghizes n’ont qu’une Ă©cole et aucun centre de santĂ©. Le moindre rhume, s’il dĂ©gĂ©nère, reprĂ©sente un risque majeur.

« Il est normal pour les mères ici de perdre trois, quatre ou cinq enfants », remarque Tilo, un berger qui n’a qu’un nom. Et cet homme fort au visage burinĂ© d’ajouter : « Ici, la mort est plus frĂ©quente que la naissance. »

– ‘PrĂ©cipice’ –

Une femme sur trois y dĂ©cède de complications post-natales et une majoritĂ© d’enfants n’atteignent pas l’âge de 5 ans, affirme Jeff Walkes, directeur de Crosslink Development International, une ONG basĂ©e Ă Bichkek au Kirghizstan qui tente d’aider les naufragĂ©s de Wakhan.

« Alors que le monde avance en terme d’Ă©ducation et de soins, les Kirghizes du Wakhan sont oubliĂ©s », estime-t-il. « Ils vivent au-dessus d’un prĂ©cipice. »

Le corridor de Wakhan, Ă la confluence de trois massifs de très haute montagne Ă la pointe occidentale de l’Himalaya, l’Hindu Kush, le Karakoram et le Pamir, est l’un des aboutissements du « Grand jeu », qui vit les empires russe et britannique rivaliser d’influence au XIXe siècle en Asie centrale Ă coups de conflits locaux, de manoeuvres diplomatiques et d’espionnage.

Ce bras de terre très Ă©troit – 60 km de largeur au maximum – devait servir de zone tampon sĂ©parant les deux grandes puissances.

Pendant des siècles, les Kirghizes ne venaient dans le Wakhan que durant l’Ă©tĂ©, explique Kate Clark, du RĂ©seau des analystes afghans (AAN). Ils passaient leurs hivers au Kirghizstan, au Tadjikistan ou encore dans le Xinjiang chinois, oĂą les tempĂ©ratures sont moins rudes.

« Après les rĂ©volutions communistes de 1917 (Russie) et 1949 (Chine), beaucoup se sont enfuis au Wakhan, prĂ©fĂ©rant le froid engourdissant Ă la collectivisation forcĂ©e », raconte-t-elle. Puis ils se sont rendu compte de leur erreur et n’ont cessĂ© de tenter de la rĂ©parer.

En 1978, après un coup d’Etat communiste Ă Kaboul, les Kirghizes, emmenĂ©s par leur chef Haji Rehman Qul, franchirent le col d’Irshad, Ă plus de 5.400 mètres d’altitude, pour se rendre au Pakistan, au Sud du corridor. Mais des centaines d’entre eux y pĂ©rirent après avoir bu de l’eau contaminĂ©e. DĂ©sespĂ©rĂ©s, les survivants retournèrent Ă Wakhan.

– ‘Mourir jeune’ –

Après cet Ă©pisode tragique, Haji Rehman Qul supplia le gouvernement amĂ©ricain d’accueillir les siens en Alaska, un territoire choisi pour son climat propice aux yaks. En vain.

La Turquie accorda par la suite l’asile Ă un petit groupe de Kirghizes.

Mais la majoritĂ© d’entre eux restent bloquĂ©s dans le corridor de Wakhan.

Au Kirghizstan, oĂą le sort des Kirghizes de Wakhan n’est pas perçu comme une urgence, diffĂ©rents dĂ©crets et initiatives ont Ă©tĂ© pris au fil des ans pour aider au retour de quelque 22.000 Kirghizes actuellement Ă l’Ă©tranger, dont ceux d’Afghanistan.

Mais rares sont ceux de Wakhan qui en ont bénéficié.

« Le gouvernement kirghiz a enfin commencé le rapatriement. Certaines familles sont parties cette année », se réjouit Jo Boi.

L’ambassade du Kirghizstan Ă Kaboul dĂ©ment toutefois l’existence d’une telle politique, soulignant que les « personnes d’ethnie kirghize (de Wakhan) sont des citoyens afghans » et que le gouvernement kirghiz se cantonne Ă leur envoyer chaque annĂ©e une aide humanitaire.

Les quelques personnes qui ont pu partir au Kirghizstan l’ont fait pour des raisons Ă©ducatives, affirme Ă l’AFP son chargĂ© d’affaire Uchkun Eraliev.

Les bergers du corridor restent donc en transit, malgré eux.

« Qui aimerait vivre ici ? », s’interroge Tilo, qui rĂŞve aussi du Kirghizstan.

Dans un sourire amer, il ajoute: « Nous n’avons pas d’autre choix. Ici, nous ne vivons jamais vieux, nous mourons jeunes. »