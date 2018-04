ColÃ¨re de Trump face au livre au vitriol de l’ex-patron du FBI

« Menteur », « raclure »: Donald Trump a laissĂ© Ă©clater vendredi sa colère contre James Comey, l’ex-directeur du FBI qui vient de publier un livre dressant le portrait peu flatteur d’un prĂ©sident Ă©gocentrique et sans foi ni loi.

En deux tweets, le prĂ©sident amĂ©ricain a dĂ©versĂ© tout son fiel contre l’ancien patron de la prestigieuse police fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine abruptement limogĂ© en mai 2017, qui vient d’entamer une longue tournĂ©e des plateaux de tĂ©lĂ©vision pour vendre son .

» a organisĂ© des fuites et est un menteur avĂ©rĂ© », a-t-il lancĂ©, l’accusant d’avoir fait fuiter des informations classifiĂ©es ce qui devrait, selon lui, entraĂ®ner des poursuites.

« Presque tout le monde Ă Washington pensait qu’il aurait dĂ» ĂŞtre virĂ© pour le terrible travail qu’il faisait, jusqu’Ă ce qu’il soit, de fait, virĂ© », a-t-il ajoutĂ©, avant de conclure, avec emphase: « Ce fut mon grand honneur de limoger James Comey! ».

IntitulĂ© « A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership », le livre de 300 pages dĂ©crit un prĂ©sident obsĂ©dĂ© par son image et peu soucieux du bien public.

– « Mensonge gĂ©nĂ©ralisĂ© » –

Dans un passage particulièrement frappant, M. Comey raconte combien interagir avec Donald Trump lui a rappelé les années où il enquêtait sur des chefs mafieux à New York.

« Le cercle silencieux qui acquiesce. Le boss qui fait le jour et la nuit. Les serments de fidĂ©litĂ©. La vision du monde selon laquelle tous sont contre nous. Le mensonge gĂ©nĂ©ralisĂ©, qu’il soit petit ou gros, au service d’une sorte de code de loyautĂ© qui place l’organisation au-dessus de la moralitĂ© et de la vĂ©ritĂ© », relate-t-il.

Ses mémoires retracent aussi ses 20 ans de carrière comme procureur à New York puis ministre adjoint de la Justice dans le gouvernement de George W. Bush, et chef du FBI entre 2013 et 2017.

L’ex-grand flic dĂ©crit par ailleurs dans son livre un homme obsĂ©dĂ© par des dĂ©tails scabreux le concernant.

M. Comey relate ainsi que le prĂ©sident lui a demandĂ© d’enquĂŞter sur des allĂ©gations selon lesquelles il aurait eu recours Ă des prostituĂ©es russes en 2013 dans un hĂ´tel Ă Moscou.

« Je suis germophobe. Ce ne serait pas possible que je laisse des gens se faire pipi dessus devant moi », aurait dit le milliardaire Ă propos de ces soirĂ©es, au cours desquelles elles se seraient urinĂ©es dessus Ă sa demande.

« J’ai laissĂ© Ă©chappĂ© un rire », Ă©crit M. Comey.

Ce « dossier » avait Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par un ancien agent du renseignement britannique pour le compte d’opposants politiques au candidat rĂ©publicain. JugĂ© crĂ©dible dans un premier temps par le renseignement amĂ©ricain, son authenticitĂ© avait ensuite Ă©tĂ© complètement remise en question.

Lors d’une audition extraordinaire au SĂ©nat, James Comey avait rĂ©vĂ©lĂ© les pressions venues de la Maison Blanche, le fait que le prĂ©sident ait exigĂ© sa « loyautĂ© » et qu’il lui ait demandĂ© d’abandonner un volet de l’enquĂŞte portant sur le gĂ©nĂ©ral Michael Flynn, son conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale, forcĂ© Ă la dĂ©mission.

– Attaques personnelles –

Autre Ă©pisode qui devrait nourrir la colère prĂ©sidentielle, M. Comey raconte qu’après avoir Ă©tĂ© limogĂ©, il a reçu un appel de John Kelly, ministre de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Ă l’Ă©poque devenu depuis secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la Maison Blanche.

Lors de cet Ă©change, M. Kelly lui a, affirme-t-il, dit ĂŞtre « Ă©coeurĂ© » par ce renvoi et indiquĂ© qu’il entendait dĂ©missionner en signe de protestation.

« J’ai dit Ă Kelly de ne pas faire ça, mettant en avant le fait que le pays avait besoin de gens solides autour de ce prĂ©sident. Particulièrement de ce prĂ©sident », Ă©crit-il.

Mais l’ancien numĂ©ro 1 du FBI donne parfois dans un registre très Ă©loignĂ© du style de grand serviteur de l’Etat qu’il aimait mettre en avant dans ses anciennes fonctions.

Il ironise par exemple sur les « deux demi-lunes blanches et brillantes » sous les yeux du prĂ©sident septuagĂ©naire, rĂ©sultat, spĂ©cule-t-il, de l’utilisation de lunettes de bronzage par le prĂ©sident septuagĂ©naire.

« Nos ne devrions pas tresser des lauriers Ă James Comey, nous devrions le rabaisser », a lancĂ© Sarah Sanders, porte-parole de M. Trump, dĂ©nonçant l’attitude des mĂ©dias qui, selon elle, lui accordent beaucoup trop de crĂ©dit.

Si nombre de dĂ©mocrates s’Ă©taient montrĂ©s critiques sur la façon dont le directeur du FBI avait gĂ©rĂ© le dossier des emails d’Hillary Clinton durant la campagne, plusieurs d’entre eux ont volĂ© Ă son secours vendredi.

Pour l’Ă©lu Ted Deutch, l’attitude de Donald Trump dĂ©montre « son incapacitĂ© Ă ĂŞtre Ă la hauteur du prestige de la prĂ©sidence et Ă faire preuve de retenue face Ă la critique ».