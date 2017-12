Colombie: l’ELN continuera Ã  nÃ©gocier la paix mÃªme sans cessez-le-feu

La guĂ©rilla de l’ELN a affirmĂ© vendredi qu’elle continuera Ă nĂ©gocier la paix avec le gouvernement colombien, mĂŞme si le cessez-le-feu bilatĂ©ral en vigueur jusqu’au 9 janvier n’est pas prorogĂ©.

La dernière guĂ©rilla active de Colombie, en pourparlers depuis fĂ©vrier pour clore plus d’un demi-siècle de confrontation armĂ©e, a sous-entendu que les combats pourraient reprendre après la trĂŞve, en vigueur depuis le 1er octobre.

« Les pourparlers ne peuvent ĂŞtre interrompus par le fait que l’accord sur le cessez-le-feu prenne fin le 9 janvier », a dĂ©clarĂ© le chef de l’ArmĂ©e de libĂ©ration nationale (ELN, guĂ©variste), Nicolas Rodriguez alias « Gabino », dans un message vidĂ©o diffusĂ© sur les rĂ©seaux sociaux.

Bien que le gouvernement et la guĂ©rilla aient manifestĂ© leur volontĂ© de prolonger ce cessez-le-feu -le premier depuis l’apparition de l’ELN en 1964- il a Ă©tĂ© fragilisĂ© par des accusations mutuelles de violations.

EntourĂ© d’autres commandants de l’ELN, Gabino a affirmĂ© que le gouvernement a profitĂ©, « de manière perverse », de la trĂŞve pour rĂ©primer les paysans cultivateurs de coca, composant de la cocaĂŻne, et militariser des « territoires d’opĂ©rations » de la guĂ©rilla.

Il a ajoutĂ© que l’armĂ©e a ainsi provoquĂ© une « crise », mais que « l’ELN ne renonce pas Ă la paix et que dans ce but, elle ne quittera pas la table » des nĂ©gociations, qui se tiennent Ă Quito, en Equateur.

Durant la trĂŞve, qui prĂ©voit aussi que les guĂ©rilleros cessent les enlèvements et les attentats contre les infrastructures pĂ©trolières, l’ELN a admis sa responsabilitĂ© dans l’assassinat en novembre d’un leader indigène du dĂ©partement du Choco (nord-ouest).

Mais elle a dĂ©noncĂ© la mort de sept paysans qui protestaient contre l’Ă©radication forcĂ©e de la coca, dĂ©but octobre dans une zone frontalière de l’Equateur.

Deux officiers de l’armĂ©e de terre sont impliquĂ©s dans ces troubles, selon le parquet colombien.

Les nĂ©gociateurs de l’ELN et du prĂ©sident Juan Manuel Santos -qui termine son mandat en aoĂ»t- doivent reprendre leurs pourparlers la veille de la fin du cessez-le-feu.

Avec moins de 2.000 combattants selon les autoritĂ©s, l’ELN est la dernière guĂ©rilla du pays après l’accord de paix du gouvernement avec les Forces armĂ©es rĂ©volutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), reconverties en parti politique.

M. Santos tente de parvenir à une « paix complète » et mettre fin au plus ancien conflit armé des Amériques, qui a fait au moins 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et 7,4 millions de déplacés.