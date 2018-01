Colombie: pourquoi est-ce si difficile de négocier la paix avec l’ELN ?

Quatre processus de paix ratĂ©s et celui en cours menacĂ© par une sĂ©rie d’attaques de la guĂ©rilla de l’ELN: rĂ©ussir Ă ce que la dernière rĂ©bellion active de Colombie dĂ©pose les armes est devenu un dĂ©fi majeur pour la Colombie.

Les Forces armĂ©es rĂ©volutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) – principale guĂ©rilla du pays qui a signĂ© la paix en novembre 2016, dĂ©posĂ© les armes et est devenue un parti politique – Ă©taient très hiĂ©rarchisĂ©es. L’ELN est plus « fĂ©dĂ©rĂ©e », chaque front ayant son mot Ă dire.

Depuis le dĂ©but des pourparlers, en fĂ©vrier 2017 Ă Quito, le gouvernement de Juan Manuel Santos a insistĂ© en vain pour que chaque front de l’ArmĂ©e de libĂ©ration nationale, nĂ©e en 1964 d’une insurrection paysanne, soit prĂ©sent Ă la table des nĂ©gociations.

– Manque de cohĂ©sion –

« Il s’agit d’une guĂ©rilla totalement dĂ©centralisĂ©e et il est difficile de savoir si les nĂ©gociateurs prĂ©sents Ă Quito reprĂ©sentent l’ensemble de la rĂ©bellion », dĂ©clare Ă l’AFP Camilo Echandia, expert du conflit armĂ© colombien.

Les analystes estiment que ce manque de cohésion a été le principal frein aux négociations lancées depuis 1990 par les gouvernements précédents avec cette rébellion, qui compte quelque 2.000 combattants.

« Il semble qu’une ligne dure au sein de l’ELN soit en train de s’imposer, on y trouve des tendances diverses, comme dans chaque organisation humaine », explique l’expert Victor de Currea-Lugo.

– Erreurs stratĂ©giques –

Dans les diffĂ©rentes nĂ©gociations qui ont eu lieu, les « elenos » (« eleniens », membres de l’ELN) ont maintenu les enlèvements et les attaques contre les infrastructures pĂ©trolières, affectant l’environnement.

Des pratiques traumatisantes pour les Colombiens, selon les experts, alors que depuis plus d’un demi-siècle, ce conflit armĂ© impliquant des guĂ©rillas, des paramilitaires, des forces gouvernementales et des trafiquants de drogue, a fait au moins 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et 7,4 millions de dĂ©placĂ©s.

« A présent, les actions (violentes) font irruption dans le débat politique et ce sont celles qui marquent » les esprits, juge M. Currea-Lugo.

C’est ce qui s’est passĂ© mercredi matin, quelques heures après la fin d’un premier cessez-le-feu bilatĂ©ral de trois mois (du 1er octobre au 9 janvier Ă minuit) durant lequel les deux camps ne se sont pas affrontĂ©s directement.

Mais une sĂ©rie d’attaques ce jour-lĂ , attribuĂ©es Ă la guĂ©rilla de l’ELN, a visĂ© des installations du groupe public pĂ©trolier Ecopetrol et les forces armĂ©es, causant la mort d’un soldat et en blessant deux autres dans le nord-est de la Colombie. Ce qui a conduit le prĂ©sident Santos Ă suspendre la reprise des discussions prĂ©vues pour mercredi.

Pour M. Currea-Lugo, ces actions violentes se transforment en munitions pour les opposants aux négociations avec les rebelles.

« Les +elenos+ sont en train d’exiger un processus qui est très difficile: ils ne veulent pas seulement parler avec le gouvernement, mais avec la sociĂ©té », ajoute Marc Chernick, que dirige le programme de rĂ©solution de conflits de l’universitĂ© des Andes, une des principales de Colombie.

– Faiblesse du gouvernement –

Le dialogue en cours avec cette organisation inspirĂ©e de la rĂ©volution cubaine fait face Ă deux dĂ©fis supplĂ©mentaires: l’approche de la prĂ©sidentielle (le 27 mai et le 17 juin) et la fin en aoĂ»t du second mandat de Juan Manuel Santos, qui porte ces discussions.

« Le gouvernement de Santos est exsangue, il ne lui reste que quelques mois, on est entré en campagne présidentielle, (le processus) est donc orphelin », juge M. Chernick. « Il est très difficile de signer un accord dans ces conditions », ajoute-t-il.

D’autant que l’ELN a pointĂ© du doigt Ă plusieurs reprises les manquements dĂ©noncĂ©s par l’ex-guĂ©rilla des Farc, dont l’accord a Ă©tĂ© modifiĂ© par le Parlement et la Cour constitutionnelle.

L’application dĂ©finitive du texte conclu avec les Farc nĂ©cessite l’approbation de projets de loi au Parlement, oĂą le camp prĂ©sidentiel dĂ©tient une majoritĂ© fragile.

A cela s’ajoute une impopularitĂ© record de Santos, autour de 80%, selon les derniers sondages, et l’opposition de droite qui prĂ©vient qu’elle reviendra sur le contenu des accords en cas de victoire.

« Le gouvernement est dans une situation très délicate en ce moment », estime M. Echandia, expert du conflit armé.