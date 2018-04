Comey voyait Clinton prÃ©sidente, Trump s’insurge contre ce « dÃ©traquÃ© »

En rĂ©vĂ©lant avoir imaginĂ© avant l’Ă©lection de 2016 que la dĂ©mocrate Hillary Clinton allait l’emporter, James Comey, l’ancien patron du FBI, a Ă©nervĂ© le prĂ©sident des Etats-Unis: Donald Trump a rĂ©pondu dimanche matin Ă sa bĂŞte noire dans une sĂ©rie de tweets furieux.

« Il prenait ses dĂ©cisions en pensant qu’elle allait gagner, et il voulait un travail. Raclure! », a notamment Ă©crit le rĂ©publicain sur son rĂ©seau social de prĂ©dilection, rĂ©utilisant une injure dĂ©jĂ profĂ©rĂ©e cette semaine contre l’ex-directeur de la police fĂ©dĂ©rale, qu’il a brutalement limogĂ© en mai 2017.

« On se souviendra de James Comey le visqueux, un homme qui finit toujours mal et un dĂ©traquĂ© (il n’est pas malin!), comme le PIRE directeur du FBI dans l’histoire, de loin! », a-t-il encore tweetĂ©.

La raison de cette ire prĂ©sidentielle? Les commentaires de M. Comey Ă la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision ABC sur l’enquĂŞte du FBI sur l’usage par Mme Clinton d’un serveur privĂ© d’emails lorsqu’elle Ă©tait secrĂ©taire d’Etat.

L’ancien premier flic du pays a rĂ©vĂ©lĂ© que sa dĂ©cision d’annoncer, onze jours avant l’Ă©lection, la rĂ©ouverture de cette enquĂŞte avait Ă©tĂ© motivĂ©e par sa volontĂ© de faire en sorte que la victoire attendue de la candidate dĂ©mocrate soit perçue comme lĂ©gitime par le public.

« Je ne me souviens pas d’avoir pensĂ© cela consciemment, mais cela a dĂ» ĂŞtre le cas, parce que je fonctionnais dans un monde oĂą Hillary Clinton allait battre Donald Trump, et donc je suis sĂ»r que ça a Ă©tĂ© un facteur », a-t-il dĂ©clarĂ© selon des extraits de l’entretien rendus publics Ă l’avance.

L’intĂ©gralitĂ© de l’interview doit ĂŞtre diffusĂ©e dimanche soir par ABC.

– « Elle allait ĂŞtre Ă©lue » –

« Elle allait ĂŞtre Ă©lue prĂ©sidente des Etats-Unis, et si je cachais » la rĂ©ouverture de l’enquĂŞte « au peuple amĂ©ricain, elle serait vue comme illĂ©gitime dès que cela sortirait après son Ă©lection », a expliquĂ© M. Comey, dĂ©crivant son Ă©tat d’esprit de l’Ă©poque.

Ces dĂ©clarations rejoignent un passage de ses mĂ©moires Ă paraĂ®tre mardi. Dans ce livre, il Ă©crit qu’il est possible que son souci de la lĂ©gitimitĂ© de l’Ă©lection de Mme Clinton, alors donnĂ©e gagnante par les sondages et les observateurs, avait eu « plus de poids que si l’Ă©lection avait paru serrĂ©e ou si Donald Trump avait Ă©tĂ© en avance ».

L’ouvrage de 300 pages intitulĂ© « A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership » (« Mensonges et vĂ©ritĂ©s » pour l’Ă©dition française) dresse un portrait peu flatteur du milliardaire rĂ©publicain, qui a multipliĂ© cette semaine les coups de sang contre son auteur.

Les comptes-rendus des Ă©changes entre les deux hommes, dĂ©crits par M. Comey comme dignes d’un rendez-vous mafieux, semblent avoir particulièrement dĂ©plu au prĂ©sident.

« Je n’ai jamais demandĂ© Ă Comey sa loyautĂ© personnelle. Je le connais Ă peine. Encore un de ses nombreux mensonges », a-t-il ainsi tweetĂ© dimanche matin.

Hillary Clinton n’a pas encore rĂ©agi aux dernières rĂ©vĂ©lations de M. Comey, elle qui avait expliquĂ© croire que l’annonce de la rĂ©ouverture de l’enquĂŞte sur ses emails, dans une lettre rendue publique, avait jouĂ© un rĂ´le dans sa dĂ©faite Ă la prĂ©sidentielle.

« Après la lettre de Comey, mon Ă©lan a Ă©tĂ© stoppĂ© », avait-elle notamment dĂ©clarĂ© Ă la radio publique NPR fin 2017. « Mes chiffres dans les sondages ont chutĂ©, et nous avons luttĂ© pour les faire remonter, et nous Ă©tions Ă court de temps. »

A l’Ă©poque, la dĂ©cision du chef de la police fĂ©dĂ©rale Ă©tait apparue comme politique, d’aucuns se demandant mĂŞme s’il n’Ă©tait pas anti-Clinton.