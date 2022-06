Comment envoyer de l’argent au Cameroun au meilleur prix ?

Suite à la pandémie du Covid-19 et les confinements répétés à travers le monde, il était plus difficile d’envoyer de l’argent au Cameroun.

Les membres de la diaspora camerounaise ont dû se tourner vers de nouveaux acteurs digitaux pour faire parvenir de l’argent à leurs proches. Monisnap est la référence du marché si vous souhaitez envoyer de l’argent au Cameroun pour aider votre famille et vos proches !

Les solutions d’envoi d’argent à l’international se sont multipliées ces dernières années. Elles ne sont pas toutes faciles à utiliser et les frais sont, malheureusement, souvent trop élevés. Monisnap a pour objectif d’aider et d’équiper en services financiers toute personne désirant transférer de l’argent à ses proches résidant au Cameroun ! C’est pour cela que cette entreprise a développé LA solution pour envoyer de l’argent instantanément en ligne et à moindre coût.

Soutenez vos proches avec Monisnap !

(H2) Transfert d’argent Cameroun : comment bénéficier des meilleurs taux ?

Si vous aviez l’habitude de vous rendre dans des agences des acteurs traditionnels du transfert d’argent à l’international, vous avez pu vous rendre compte que les taux de change pratiqués sont exorbitants. Ces frais ne devraient pas être une barrière pour vous permettre d’aider vos proches et votre famille pour leurs achats du quotidien ! Monisnap met à votre disposition les meilleurs taux du marché.

Simples et peu coûteux, les transferts d’argent via Monisnap vous permettent d’envoyer de l’argent au Cameroun en moins d’1 min. De plus, Monisnap offre un premier transfert gratuit à tous les utilisateurs ! 100% des frais sont offerts quel que soit le montant que vous souhaitez envoyer au Cameroun ! Quoi de plus ? Vous n’avez pas à vous déplacer en agence, tout se fait directement en ligne. Fini les files d’attentes qui n’en finissent plus !

Monisnap propose également un produit qui vous permet de recharger le crédit téléphonique de vos proches à travers le monde entier. Quel que soit l’opérateur de vos proches au Cameroun, Monisnap vous permet de rester en contact avec eux et de bénéficier des meilleures offres du marché pour recharger un mobile Orange Cameroun, Tigo Free ou encore Expresso Telecom.

(H2) Envoyer de l’argent au Cameroun en ligne, c’est possible avec Monisnap !

Monisnap est LA solution digitale pour convertir et envoyer de l’argent au Cameroun au meilleur taux ! L’inscription ne vous prendra que quelques minutes pour utiliser notre service de transfert d’argent. Tout se passe sur le site en ligne et c’est 100% sécurisé.

Qu’attendez-vous pour rejoindre les 700 000 utilisateurs de cette plateforme ? Rejoignez la communauté Monisnap et bénéficiez d’un premier transfert gratuit ! Pas de frais cachés ou de mauvaises surprises !

Comment faire un transfert ?

Créez votre compte sur le site Monisnap Renseignez les coordonnées de votre destinataire Payez en ligne Votre proche peut retirer votre transfert dans une de nos agences partenaires au Cameroun

Il n’aura jamais été aussi simple d’envoyer de l’argent au Cameroun

(H2) Où et comment retirer l’argent au Cameroun ?

Grâce à son partenariat avec Ria, Monisnap vous donne accès à un réseau d’agences de retraits important partout dans le monde. Pour envoyer de l’argent au Cameroun vous avez notamment le choix parmi toutes les agences Ria, Exchange House, ECPC Crédit Populaire, Banque Atlantique, Wafacash, UBA, BGFIBank, Express ou encore Crédit Communautaire d’Afrique ! Il sera alors très simple pour vos proches de retirer l’argent que vous leur aurez transmis.