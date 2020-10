Comment Huawei accompagne l’Afrique dans sa digitalisation ?

Par Cédric Ndawa, Coordonnateur des ressources humaines dans une entreprise industrielle

Comme chaque année depuis 2016, l’événement Huawei Connect s’est tenu du 23 au 26 Septembre 2020. Cette rencontre annuelle phare du groupe Huawei cible l’ensemble des acteurs de l’industrie des TIC. C’est une plateforme d’échange sur laquelle le groupe dévoile ses nouvelles stratégies. Le thème qui a été retenu cette année est « New Value Together » ou créer une nouvelle valeur ensemble. Les objectifs du groupe ont significativement évolué au cours des cinq dernières années, en particulier en Afrique où il s’agit toujours de créer ensemble une nouvelle valeur tout en tenant compte des réalités locales. Mais comment se décline cette vision sur le continent ?

Contribuer à la construction d’une Afrique connectée

Huawei estime que personne ne doit être laissé pour compte dans le monde numérique, c’est pourquoi la solution TECH4ALL a été développée. C’est une initiative d’inclusion numérique à long terme pour utiliser la technologie, les applications et les compétences afin d’autonomiser les personnes et les organisations partout dans le monde. Elle a fait ses preuves durant la pandémie, en permettant d’assurer la continuité de services et des enseignements dans les entreprises et écoles. « TECH4ALL » s’articule autour de 3 grands axes : promouvoir l’inclusion numérique dans les communautés africaines ; aider les plus marginalisés à accéder aux nouvelles technologies ; et favoriser le progrès économique et le développement durable du continent.

Désenclaver les territoires

Voici un enjeu particulièrement singulier. En effet, dans les zones enclavées, les coûts de constructions et de déploiement des réseaux numériques sont particulièrement élevés du fait du manque d’électricité et divers autres aléas. Pour résoudre cette problématique, Huawei a implémenté la solution Rural Star au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Guinée notamment. Elle permet de combiner les réseaux ruraux avec l’énergie solaire pour réduire les coûts d’installation. Grâce à ce projet, plus de 400 villages et 800.000 personnes de plus ont désormais accès à la technologie numérique. Au terme de l’année 2020, Huawei compte également couvrir 350 sites dans les villes et villages du Cameroun.

Avoir une coopération mutuellement bénéfique avec le continent

La crise sanitaire mondiale a conduit à une accélération de la transformation digitale dans le monde et sur le continent africain en particulier. Huawei compte aujourd’hui plus de 5000 employés en Afrique et plusieurs d’entre eux occupent des postes de managers. Le groupe croit fortement que les jeunes générations ont un rôle important à jouer pour l’avenir du continent et travaille donc en étroite collaboration avec les États afin de les accompagner dans cette transformation : méthode de contrôle à distance, dispositifs de prévention, numérisation des administrations.

Engagement pour l’éducation en Afrique

Huawei a lancé la plate-forme Huawei ICT Academy Lear-On. D’accès gratuit, elle permet d’offrir une éducation accessible à plusieurs couches sociales dans des domaines variés. Ce sont ainsi plus de 130 cours en ligne, dispensés par pas moins de 100 formateurs en ligne qui sont offerts à plus de 80 000 personnes réparties dans plus de 300 universités africaines. L’objectif est de réduire l’écart causé par les perturbations de l’éducation dues à la crise sanitaire mondiale.

En définitive, les stratégies présentées lors de l’évènement de Huawei Connect démontrent à suffisance que le groupe se positionne comme un acteur stratégique du développement numérique dans le monde et en Afrique plus spécifiquement. Une entité dénommée Business Unit, dédiée au développement du cloud computing et l’intelligence artificielle vient d’ailleurs d’être créé en Afrique, preuve supplémentaire de l’importance stratégique que le groupe accorde au continent.