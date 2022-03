Comment j’ai gagné 13,5 millions XAF en jouant gratuitement à Pawa6 sur betPawa

Je m’appelle Yiende et j’habite à Bamenda. J’ai joué gratuitement à Pawa6 sur betPawa et j’ai gagné 13,5 millions XAF, en pronostiquant simplement les scores exacts de 6 matchs de Premier League. Voici mon histoire…

Vous pouvez vérifier mes pronostics gagnants ici (http://bit.ly/3qN9UIJ)

Je trouve que betPawa est très convivial et très rapide. Le Cashout est assez simple à comprendre et la mise minimale de pari est assez basse (1 XAF), deux gros avantages par rapport aux autres compagnies de paris en ligne. J’ai remarqué que la participation à Pawa6 était mise en avant comme étant gratuite. Cela m’a intrigué et j’ai alors décidé de tenter ma chance.

Je regarde la Premier League avec une grande attention. Manchester United et Chelsea sont mes deux équipes favorites et plus particulièrement Chelsea en raison du style de jeu des Blues.

J’analyse toujours les précédents matchs des équipes et j’observe les tendances en cours. J’ai pronostiqué une victoire de Manchester United 3-2 contre Tottenham car les deux équipes ont l’habitude d’encaisser des buts.

Remporter 13,5 millions XAF, c’est extraordinaire! Je n’en croyais pas mes yeux jusqu’à ce que betPawa m’appelle et me confirme que j’avais bel et bien gagné. Après avoir reçu l’appel, j’ai tout de suite couru annoncer la bonne nouvelle à ma sœur aînée. Ces gains vont me permettre d’aider mes proches.

Si je pouvais donner un conseil, ce serait celui-ci : pariez toujours avec l’espoir de remporter de GROS GAINS. Moi-même lorsque je parie, j’espère toujours remporter de GROS GAINS et j’y crois jusqu’au bout.

