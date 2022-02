Sur les marchés de capitaux, on échange des capitaux, c’est-à-dire de l’argent matérialisé par des titres ou des devises. Le Trésor public camerounais a, à cet, effet fait de l’émission des titres publics un moyen privilégié de mobilisation des capitaux.

Les experts expliquent que les marchés de capitaux mettent en relation les agents économiques détenant un excédent de capitaux et ceux qui ont des besoins de financement. Grâce à cette jonction, les marchés de capitaux permettent notamment le financement de l’économie. Traditionnellement, le marché des capitaux est divisé en 2 segments : le marché monétaire et le marché financier.

C’est ainsi qu’à fin 2021, l’encours de la dette publique et à garantie publique de l’Etat du Cameroun est, selon le ministère des Finances (Minfi) estimé à 10 545 milliards de F CFA représentant 42,10% du PIB. Ce volume est en hausse de 11,40% en valeur nominale et de huit points de pourcentage du PIB en valeur relative par rapport à 2020. Cet encours est composé de 72,80% de dette extérieure, 26,90% de dette intérieure et 0,30% de dette avalisée.

L’augmentation de l’encours est en partie due à une sollicitation plus accrue du pays sur les marchés des capitaux pour mobiliser des fonds. Au cours de la période sous revue, le trésor public a, en effet émis des titres de créance pour une valeur de 1215, 019 milliards de F CFA dont 765,019 en valeurs du trésor sur le marché monétaire de la Beac (429,02 milliards de BTA et 335,99 milliards d’OTA) et 450 milliards d’Eurobond.

Pour Ecomatin, sur la même période, le pays a effectué des remboursements d’un montant global de 963,7 milliards. De manière détaillée, 487,1 milliards (dont 465,218 milliards de BTA et 21,91 milliards d’OTA) ont été versés pour le remboursement des titres arrivés à échéance. Les souscripteurs de l’emprunt « ECMR 5,60% 2016-2021 » ont perçu au titre du paiement annuel, 41,25 milliards de FCFA et 357,66 milliards a été alloué au refinancement de l’Eurobond 2015-2025.

Du coup, l’encours des titres au 31 décembre 2021 s’est établi à 1748,7 milliards de FCFA en augmentation de 27% par rapport à 2020. En 10 ans d’interventions sur le marché de capitaux, le pays n’a pas encore connu de défaut de paiement, de quoi renforcer la confiance des investisseurs.

En 2021, les souscriptions sur les obligations du pays ont été les plus élevés en zone Cemac soit 156% pour les BTA et 112,58% pour les OTA et 321% pour l’eurobond. En effet, pour chaque emprunt, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac) ouvre dans ses livres un compte d’amortissement.

Chaque 15 du mois, période de pic de recettes fiscales, elle prélève un montant du compte unique du Trésor qu’elle reverse dans le compte d’amortissement. A chaque échéance de remboursement, elle débite le compte d’amortissement pour créditer le ou les comptes des investisseurs ayant souscrits à cet emprunt.