Comment le Larzac peut inspirer Notre-Dame-des-Landes, selon José Bové

Gestion collective des terres, bail longue durĂ©e avec l’Etat, location aux exploitants jusqu’Ă la retraite: Pour JosĂ© BovĂ©, le succès d’un modèle original au Larzac (Aveyron) pourrait servir d’exemple, selon lui, pour Notre-Dame-des-Landes.

Question: La lutte sur le Larzac contre l’extension du camp militaire prend fin en 1981 avec l’Ă©lection de François Mitterrand Ă l’ElysĂ©e. L’Etat devenait propriĂ©taire de 6.300 ha. Comment s’est mis en place le système de gestion collective de ces terres toujours en vigueur?

RĂ©ponse: « Après l’abandon du projet d’extension du camp militaire, la discussion a portĂ© sur l’avenir de ce foncier. On ne s’Ă©tait pas battus pour acheter des terres et devenir propriĂ©taires, alors que la majoritĂ© des paysans Ă©taient locataires. On a proposĂ© que ce patrimoine soit gĂ©rĂ© directement par les agriculteurs, les habitants et les communes. Cela passait par la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© civile — la SociĂ©tĂ© civile des terres du Larzac (SCTL)– et la mise en place avec l’Etat d’un bail emphytĂ©otique qui court dorĂ©navant jusqu’en 2083 » (et qui a transfĂ©rĂ© Ă la SCTL la gestion des terres, exception faite du droit de vendre).

Q: C’est donc un fonctionnement bien particulier ?

R: « L’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la sociĂ©tĂ© civile, constituĂ©e par ceux qui ont un bail avec la SCTL Ă©lit son conseil qui prend les dĂ©cisions au quotidien. Avec, dans deux cas, une obligation de dĂ©cider Ă l’unanimitĂ©: pour l’adhĂ©sion de nouveaux membres et pour l’attribution des exploitations. S’il n’y pas unanimitĂ© pour cette attribution, c’est l’AG qui dĂ©cide Ă la majoritĂ©.

Quand une ferme se libère, on a 7 ou 8 demandes d’installation. Le fait de pouvoir s’installer sans ĂŞtre obligĂ© d’acheter le foncier, pour un agriculteur, c’est capital. Pour un jeune qui s’installe, il vaut mieux ĂŞtre locataire avec +un bail de carrière+ qui va jusqu’Ă la retraite, plutĂ´t que d’acheter le foncier et faire des emprunts ».

Q: Et tout ce modèle serait transposable Ă Notre-Dame-des-Landes si l’abandon du projet d’aĂ©roport Ă©tait dĂ©cidĂ© par le gouvernement ?

R: « Si le projet d’aĂ©roport est abandonnĂ©, il n’y aura pas de copiĂ©-collĂ© avec le Larzac. (Mais) je pense que cette idĂ©e de transfert par bail emphytĂ©otique, ça peut ĂŞtre la solution. Je dirais qu’une grande majoritĂ© des gens Ă Notre-Dame-des-Landes font le pari d’une gestion collective de l’usage du foncier Ă long terme. Il n’y a pas d’opposition frontale entre les agriculteurs, les communes, les habitants et les gens qui ont dĂ©jĂ Ă©laborĂ© des projets alternatifs sur des petites surfaces.

Grâce Ă notre expĂ©rience, notre histoire, la rĂ©sistance, la mise en place de la SCTL, on a vĂ©cu un temps juridique qui n’est pas le temps politique. Et lĂ , on est dans l’Ă©tat de droit car l’Ă©tat de droit, c’est construire sur la durĂ©e un ordre stable sur un territoire. Si on veut sortir de la spirale de la violence, c’est par le droit qu’on y arrivera.

Il faut faire le pari sur l’avenir, qui est plus important que faire un pari sur un rĂ©tablissement de l’Ă©tat de droit par la force ».