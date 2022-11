Comment recharger une carte Transcash au Cameroun ?

Recharger une carte Transcash au Cameroun à distance

Vous avez de la famille au Cameroun ? Ces derniers ont besoin de vous afin d’obtenir en France une carte Transcash ? Même si cela ne semble pas compliqué, notre guide vous donnera toutes les clés pour obtenir et recharger une carte Transcash au meilleur prix.

Avant toute chose, qu’est-ce qu’une carte Transcash ?

La carte Transcash est une carte prépayée et rechargeable qui permet de profiter de toutes les fonctionnalités qu’offre une carte bancaire classique, sans les contraintes qui lui sont habituellement rattachées comme :

les démarches administratives imposantes que nécessitent l’ouverture et la gestion d’un compte bancaire,

les frais à payer liés à la gestion du compte,

les mauvais contrôle de dépense dû aux droits de découvert

Le guide ci-dessous vous permettra de savoir comment obtenir une carte Transcash mais aussi de connaître les différentes étapes nécessaires à l’achat d’une recharge Transcash au Cameroun à distance.

Comment obtenir une carte Transcash ?

Pour l’achat d’une carte Transcash, pas besoin de se rendre dans une agence bancaire. Vous pouvez la dénicher dans un des 40 000 points de vente disponibles sur l’ensemble du territoire français à l’image des magasins Auchan et Franprix, ou bien directement en ligne sur le site de Transcash. Une fois que vous aurez acheté votre carte, plus qu’à l’activer et à en profiter.

Voici les étapes à suivre pour acquérir une carte Transcash en ligne :

Connectez-vous sur votre espace mon compte sur le site Transcash, ou créez-le si nécessaire.

Rendez-vous sur la rubrique Mes Cartes – Achat de cartes

Puis cliquez sur le bouton commander disponible dans le champ de la carte virtuelle.

Procédez au paiement… et le tour est joué !

A noter qu’il est possible d’acheter un pack de 2 cartes et ce pour le prix très avantageux de 9,90€. Ces dernières seront par la suite directement gérables par le biais de l’application mobile mais aussi de votre espace client accessible sur le site internet de Transcash, où que vous soyez et quand vous le souhaitez !

Vous n’avez plus qu’à attendre que votre carte Transcash arrive dans votre boîte aux lettres. Une fois reçu vient ensuite la question relative aux procédures de recharge de votre carte Transcash en ligne et à destination du Cameroun !

Comment acheter une recharge Transcash en ligne et créditer une carte au Cameroun

Maintenant que vous avez réussi à obtenir votre carte Transcash, il est désormais temps d’en savoir plus quant à l’obtention d’une recharge Transcash. Il est possible de l’acheter sur le site de revendeurs indépendants spécialisés dans la vente de recharges, comme MONI.

Il faudra cependant réaliser quelques étapes, qui vous demanderont moins d’une minute :

En premier lieu, connectez-vous à votre espace client MONI, ou créez-le si ce n’est pas déjà fait

Puis, choisissez la recharge Transcash à acheter

Enfin il vous faudra procéder au paiement de votre achat

En quelques minutes seulement vous recevrez votre code Transcash dans votre boite mail, par SMS et dans votre espace client MONI. Ce code vous sera ensuite utile pour activer votre recharge sur votre espace Transcash. N’oubliez pas de prévenir votre proche que sa carte a été rechargée avec succès !

Découvrez les meilleures offres de recharge Transcash avec MONI

MONI propose les meilleures offres de recharge Transcash en ligne. Elles s’adaptent à tous les besoins et à tous les budgets. Afin de faire votre choix, concertez-vous avec votre proche résidant au Cameroun, et faites votre choisissez parmi les recharges Transcash suivantes :

Recharge Transcash 20 €

Recharge Transcash 50 €

Recharge Transcash 100 €

Recharge Transcash 150 €

A noter que peu importe la recharge pour laquelle vous aurez optée, elles ont une durée de validité de 3 mois avant activation puis seront utilisables jusqu’à la date d’expiration de votre carte Transcash.

Maintenant que vous connaissez la procédure à suivre pour acheter et recharger une carte Transcash, plus qu’à effectuer ces démarches pour votre proche résidant au Cameroun !