Comment varie le cours des crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont entièrement numériques par nature. Elles n’ont pas de forme physique et n’existent que sous forme de code dans une blockchain. Par conséquent, certaines personnes pensent qu’elles ne valent rien. Cependant, ce n’est pas ainsi que fonctionne la fixation des prix.

Les crypto-monnaies, comme les actions, les matières premières et les titres, sont des actifs négociables. Leur prix est déterminé par l’intérêt qu’il y a à les acheter sur le marché (appelé demande) et la quantité disponible pour acheter (appelée offre). Le prix est déterminé par leur relation.

S’il y a une forte demande pour une pièce particulière mais que l’offre disponible est limitée, le prix augmente. On parle de sur-achat lorsque la demande de pièces augmente indépendamment de la valeur réelle de la monnaie. Par ailleurs, si une grande quantité d’une pièce est vendue sans raison apparente, on dit qu’elle est survendue.

Offre et demande de crypto-monnaies

La loi de l’offre et de la demande est une théorie économique qui examine la relation entre l’offre et la demande d’un bien ou d’un service spécifique pour voir comment elle affecte son prix. Cette théorie décrit les fluctuations de prix de tout ce qui peut être échangé sur un marché.

Lorsqu’une pièce est rare ou qu’elle fait l’objet d’une forte demande, son prix augmente. Ceux qui veulent l’acheter sont prêts à rivaliser en proposant des prix toujours plus élevés. À l’inverse, si une crypto-monnaie est abondante et que la demande est faible, son prix baisse.

En général, la loi de l’offre et de la demande prévoit que lorsque la demande d’un produit augmente, les fournisseurs en produisent davantage. Les fabricants sont prêts à augmenter leur production afin de vendre de plus grandes quantités et de profiter de l’augmentation des ventes. Mais cela est impossible avec la plupart des crypto-monnaies pour deux raisons simples : leur offre est limitée et elles sont distribuées.

L’offre maximale détermine la quantité totale de chaque crypto-monnaie qui existera jamais. Dans le cas du bitcoin/euro , ce chiffre est de 21 millions. Plus de 18 millions de BTC ont déjà été extraits, le reste étant progressivement ajouté à la réserve totale de bitcoins. Mais le protocole ne pourrait-il pas être modifié pour libérer davantage de pièces ? La réponse courte est non. Une personne qui voudrait abuser du système en dépensant deux fois des pièces ne pourrait tout simplement pas le faire sur un réseau distribué, à moins qu’elle ne soit prête à dépenser beaucoup plus d’argent qu’elle n’en gagnerait.

Les crypto-monnaies peuvent-elles être survendues ou surachetées ?

De nombreux facteurs influencent la demande de crypto-monnaies. L’utilité et le but de ce qui est demandé passent fréquemment après les tendances, la reconnaissance médiatique et l’approbation des personnalités publiques. Même la peur de manquer l’argent facile (FOMO) peut influencer les décisions d’investissement. Par conséquent, nous pouvons nous demander s’il est vraiment justifié qu’une action, un titre ou une crypto-monnaie connaisse une croissance astronomique indépendamment de sa valeur intrinsèque.

Les personnes qui pensent que c’est injustifiable qualifieraient un tel actif de surévalué. Divers facteurs, tels que ceux énumérés ci-dessus, suscitent l’intérêt pour un actif spécifique. Les traders se précipitent pour l’acheter, et comme l’offre ne peut plus suivre la demande, le prix augmente considérablement. Ceux qui pensent que l’actif se négocie à un prix supérieur à sa valeur réelle peuvent considérer l’engouement comme déraisonnable et l’investissement comme mal placé.

L’inverse est également possible. Un actif dont l’offre est supérieure à la demande peut être considéré comme survendu. Il y a plus de personnes qui veulent le vendre que d’acheteurs. Le prix de l’actif baisse lorsqu’il y a peu ou pas d’intérêt pour lui. Un trader avisé, reconnaissant le potentiel caché de l’actif, fera un achat malgré l’atmosphère négative qui l’entoure. Si l’actif était réellement survendu, son prix se corrigerait à la hausse et le négociant en tirerait profit.