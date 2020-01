Comment vivre en bonne santé au Cameroun en 2020 ?

La nouvelle année est souvent un moment de choix pour prendre des résolutions permettant d’améliorer la qualité de sa vie. Dans cette mouvance, journalducameroun.com a repris pour vous quelques conseils et astuces vous permettant de passer l’année 2020 en bonne santé.

1- Ayez une alimentation saine et équilibrée.

Il s’agit en 2020 de faire montre de modération dans votre alimentation. L’accent doit être mis sur une alimentation variée contenant beaucoup plus de fruits, de légumes et moins d’aliments transformés. Les boissons gazeuses ayant une forte teneur en sucres doivent aussi être évitées. La priorité devra aussi être à plus de modération dans la consommation des aliments trop sucrés et trop salés. Vous devez aussi consommer moins de bouillons de cubes et d’aliments salés.

2- Bougez vous !

Faites au moins 20 à 30 minutes d’activité physique modérée au quotidien.

3- Vaccinez vous!

Boostez votre immunité en veillant à ce que votre carnet de vaccination soit à jour.

4- Ne fumez plus

Même si cela semble difficile, il faudra faire des efforts pour éviter de fumer. La nocivité de la cigarette et des produits satellites comme la Chicha et autres n’est plus à démontrer. Ces produits sont super cancérigènes et nocifs à votre santé.

5- Limitez votre consommation d’alcool

Il est question de créer de grandes intervalles entre vos temps de consommation d’alcool. Dans d’autres cas il sera même utile de ne plus en prendre du tout.

6- Gérez bien le stress

Soyez attentifs au stress. On est souvent stressé sans le savoir. Ensuite, trouvez deux ou trois astuces pour prévenir le stress ou alors mieux le gérer.

7- Renforcez l’hygiène de vos mains

Nous sollicitons ces parties de notre corps plusieurs fois par jour. Elles sont souvent en contact avec des surfaces souillées et autres vecteurs de germes, alors ils faut les garder saines. Lavez-vous régulièrement les mains en 2020 et vous serez moins malades.

8- Appliquez toutes les consignes de la sécurité routière

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de respecter les vitesses indiquées lorsque vous êtes au volant. Il s’agit aussi d’attacher votre ceinture de sécurité, de ne pas conduire après avoir bu de l’alcool, d’éviter de parler au téléphone en conduisant et aussi de mettre votre ceinture de sécurité. Mettez un casque de protection sur votre tête lorsque vous empruntez une moto pour vous déplacer.

9- Pensez à connaitre votre statut sérologique et celui de votre partenaire avant toute chose

Il est question de se faire dépister régulièrement. Il est beaucoup plus important de connaitre son statut sérologique que de l’ignorer.

10- Ayez des rapports sexuels protégés

Pratiquer le sexe en toute protection vous empêche de contracter des maladies sexuellement transmissibles ou alors de les répandre.

11- Évitez le paludisme

Il est important de prendre toutes les précautions pour éviter de se faire piquer par des moustiques (anophèles femelles). Pour cela, vous pouvez par exemple dormir sous une moustiquaire imprégnée, pulvériser des insecticides, éviter d’aménager dans des zones où prolifèrent les moustiques et l’insalubrité, nettoyez régulièrement les alentours de votre maison et prendre des traitements préventifs régulièrement si vous êtes dans une zone à risque.

12- Évitez l’auto-médication et le médicament de la rue

En cas de soucis de santé, rapprochez vous des personnes les plus indiquées. Évitez également le médicament de la rue. Ce dernier est très souvent contrefait lorsqu’il n’est pas conservé dans des conditions inadéquates.

13- Utilisez correctement votre smartphone

En 2020 vous pouvez par exemple définir des heures durant les quelles vous vous décrochez de votre smartphone afin de préserver vos yeux. Vous pouvez également penser à le tenir de plus en plus à bonne distance de votre corps lorsque vous ne l’utilisez pas. Cette mesure vous protège des radiations de votre téléphone qui ne sont pas toujours à l’avantage de votre santé.

14-Ne vous exposer pas à tout sur les réseaux sociaux

Pour votre santé mentale, essayez de vous tenir loin des propagateurs, de messages de haine, du discours tribal qui a cours en ce moment ou encore de toutes ces personnes qui à tord et à travers vous exposent à des contenus pouvant heurter votre sensibilité.