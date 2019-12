Commission du bassin du Lac Tchad : le plan d’action 2020 adopté

Les 65e travaux des commissaires des pays membres, qui se sont tenus le 19 décembre à Yaoundé, ont également consacré l’examen et l’adoption du budget.

Les assises de Yaoundé de la Commission du bassin du Lac Tchad (Cblt) tenues ce 19 décembre 2019 étaient essentiellement consacrées à l’examen et à l’adoption du Plan de travail et budget annuel 2020.

D’autres questions étaient également à l’ordre du jour. Il s’agit du point sur le projet de transfert des eaux de l’Oubangui vers le lac Tchad et celui sur la stratégie régionale de stabilisation.

A ce propos, Alamine Ousmane Mey ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire et 1er commissaire de la Cblt a estimé que la mise en œuvre du Plan de travail est importante. « Approuver le plan de travail de la commission et la doter de ressources financières nécessaires et surtout veiller à ce que le document de stratégie de relèvement régional préparé et présenté par le secrétariat exécutif puisse faire l’objet d’une rapide mise en œuvre », a-t-il souhaité.

Il a poursuivi : « les commissaires vont proposer des solutions visant à relever le niveau d’eau du bassin. Les études sont envisagée pour la réalisation de cet important défis d’alimenter le lac Tchad en ressources d’eau et plus tard développer des activité économiques et sociales qui peuvent rendre nos populations plus résilientes et les éloignés des phénomènes liés à Boko Haram »