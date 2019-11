Compact with Africa : Bilan mitigé pour l’Allemagne en Afrique (Décryptage)

Deux ans après son lancement, l’initiative allemande Compact with Africa n’a pas obtenu les résultats espérés. A l’origine, il s’agissait de renforcer les investissements privés en Afrique (12 pays actuellement). Mais tout n’est pas perdu !C’est quoi l’initiative allemande Compact with Africa ?

En Juillet 2017, à l’occasion de la présidence allemande du G20, la chancelière Angela Merkel lance le programme Compact with Africa, en partenariat avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement (BAD). L’objectif est d’attirer et amplifier les investissements privés en Afrique. Le programme veut favoriser un partenariat qui permet aux investisseurs d’accéder aux marchés africains. En retour, ces derniers se développent et favorisent la création d’emplois. Pour un pays réputé pour son pragmatisme comme l’Allemagne, Compact with Africa vise aussi à travers cette création d’emplois à réduire la tentation de la migration des Africains vers l’Europe.

Quels sont les pays concernés ?

Compact with Africa est ouvert à tous les pays d’Afrique. Lors de la première édition de 2007, la chancelière allemande avait ciblé certains Etats africains qui selon elle ont marqué des bons points en matière de réformes démocratiques et visant à améliorer l’environnement des affaires. A cette rencontre, Angela Merkel avait annoncé une enveloppe de 300 millions d’euros d’aide supplémentaire aux pays notamment soucieux de lutter contre la corruption en Afrique. La Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Ghana seront les premiers grands bénéficiaires de cette initiative.

A la 2ème édition tenue le 30 octobre 2018, l’Allemagne a convié onze pays africains à Berlin pour faire le bilan de l’aide apportée par l’Allemagne en 2017. Lors de la troisième édition qui s’est tenue mardi et mercredi 19 et 20 novembre, douze chefs d’Etats et de gouvernements du continent se sont rendus dans la capitale allemande : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et la Tunisie.

Quel est le bilan aujourd’hui pour Compact with Africa ?

« Certaines choses ont commencé à bouger, mais je ne veux pas brosser un tableau trop positif », a déclaré la chancelière allemande lors de son discours mardi 19 novembre en ouverture de la troisième édition du forum Germano-allemand.

« Nous avons encore des problèmes à résoudre, notamment la sécurité dans le Sahel et la croissance démographique », a reconnu Angela Merkel, laissant nettement comprendre que le bilan est plutôt mitigé.