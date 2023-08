Compétence : le Prix des jeunes écritures RFI-AUF est lancé

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Radio France Internationale (RFI) et Short Edition organisent pour la cinquième année consécutive le Prix des jeunes écritures RFI-AUF.

Ce concours est ouvert aux jeunes francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l’un des établissements membres de l’AUF à travers le monde, ou à l’Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM).

Selon l’AUF, la vocation de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l’écriture et la lecture en français à travers la littérature courte. L’objectif est aussi de découvrir de nouveaux talents et de permettre aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et au public.

Pour participer, les candidats doivent soumettre un récit de fiction de 8000 caractères (espaces compris). Les nouvelles envoyées doivent obligatoirement débuter par : « Ça a duré une bonne minute. Une vraie minute. Une éternité », extrait du roman Indice des feux d’Antoine Desjardins (Éditions La Peuplade), Prix du Roman d’Écologie.