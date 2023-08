Compétition : une start-up camerounaise finaliste du Ecobank Fintech Challenge 2023

Selon les organisateurs, le concours international, qui en est à sa sixième édition, a attiré cette année le plus grand nombre de candidatures jamais enregistré.

Plus de 1 400 startups fintech issues de 64 pays d’Afrique et d’ailleurs se sont portées candidates à l’Ecobank Fintech Challenge cette année. Huit d’entre elles ont été retenues pour la finale où elles se disputeront le trophée le plus prestigieux.

Parmi les huit finalistes figure une jeune pousse camerounaise. Il s’agit de Koree, une application qui permet de créer des portefeuilles électroniques utilisant des cartes de fidélité afin de remédier à la pénurie de la petite monnaie en Afrique francophone subsaharienne. Elle numérise les paiements aux commerçants, tout en donnant davantage de moyens à des millions de consommateurs africains grâce à un système de récompenses incitatives.

La Camerounaise Koree discutera le trophée avec d’autres initiatives africaines. Flexpay Technologies (Kenya), IPOXCap AI (Afrique du Sud), Kastelo (Afrique du Sud), Kori Tech (Sénégal), Smart Teller Technologies Limited (Nigeria), Rubyx (Belgique et Sénégal), Wolf Technologies (République démocratique du Congo).

Dr. Tomisin Fashina, directeur des Opérations et de la Technologie du Groupe Ecobank, a félicité les huit finalistes de l’Ecobank Fintech Challenge 2023, et a souligné : “Nous sommes fiers de soutenir le développement des fintechs pour stimuler la transformation de la banque numérique à travers l’Afrique et au-delà. Le niveau de participation toujours plus élevé – qui est passé de seulement 412 candidatures en 2018 à 1 490 candidatures cette année – reflète la richesse de l’innovation et des talents inexploités qui existent sur notre continent”.

Le Groupe Ecobank a indiqué que le nombre de candidatures de cette année avait plus que doublé par rapport aux 703 candidatures reçues l’an dernier en provenance de 59 pays. En 2022, la fintech nigériane Touch and Pay a conquis le jury avec son application Cowry, remportant ainsi le premier prix de 50 000 USD.