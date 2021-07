Complexe sportif d’Olembe : match inaugural, Cameroun-Malawi prévu le 2 septembre 2021

Tout est actuellement mis en œuvre pour que le nouveau joyau architectural de 60 000 places accueille son premier match test, selon les informations données par le Minsep lors de sa descente ce 14 juillet sur le chantier d’Olembe.

Le ministre en charge des Sports, Narcisse Mouelle Kombi est formel : le Complexe sportif d’Olembe, situé dans la banlieue de Yaoundé sera opérationnel dès la fin du mois d’août prochain. Il accueillera d’ailleurs son match test le 2 septembre prochain entre le Cameroun et le Malawi. Une rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les travaux de finition en cours de cette infrastructure sportive convergent vers cet objectif.

Au cours de sa visite d’évaluation, hier 14 juillet, le Minsep a été rassuré de l’état d’avancement des travaux du stade. La pelouse et plusieurs compartiments affichent fière allure. Narcisse Mouelle Kombi a notamment visité les nouveaux studios radio et télévision ultramodernes du stade, où il a momentanément pris place pour apprécier le décor. Il a été rassuré par le constructeur canadien MAGIL, de la mise en service du stade en août prochain.

Selon Cameroon tribune, des avancées significatives et positives ont été observées ces dernières semaines. En hauteur, la pose du revêtement extérieur, les fameuses peaux de pangolins, se poursuit. Un aperçu de la mosaïque finale est visible sur la façade principale. Au niveau de l’esplanade sud, l’installation des 58 tourniquets est achevée. Selon les explications de Yoann Ropital, le directeur de projet chez MAGIL, les grillages seront érigés dès cette fin de semaine et les accès du stade seront entièrement clôturés en début de semaine prochaine. L’équipement du lit intérieur de l’éclairage de l’aire de jeu continue et devrait être prêt pour la première semaine du mois d’août.

Le Minsep en a profité pour prescrire de nouvelles recommandations. Notamment, l’installation des ascenseurs et écrans au niveau du stade principal avant fin juillet courant, l’augmentation d’ouvriers pour accélérer la fin des travaux. En chantier depuis 2017, le Complexe sportif d’Olembe d’une capacité de 60.000 places, est censé accueillir le match d’ouverture et la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) de football qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans notre pays.